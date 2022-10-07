Moises для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Moises Systems
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|98,73 Мб
Moises - приложение, с помощью которого можно развивать свое музыкальное творчество и практиковаться в музыке. Программа позволяет отделять или извлекать голос и инструменты из любой песни, изменять высоту тона и скорость в режиме реального времени и мгновенно создавать метрономные дорожки для любой мелодии. Программа будет полезна в первую очередь для диджеев и музыкальных исполнителей, любителей караоке и просто людей увлекающихся музыкой.
Особенности Moises:
- Извлечение и удаление вокала из любой песни.
- Возможность отделить инструменты в любом аудио/видео файле.
- Изменение высоты звука: перекладывайте музыку на выбранную вами тональность.
- Умный метроном: автоматически генерирует синхронизированные метрономные дорожки.
- Изменение скорости: ускорение или замедление.
- Регулировка громкости, возможность менять высоту звука, темп и экспортировать ваши собственные дорожки воспроизведения с помощью нашего микшера.
- Определение аккордов ИИ (бета).
- Ремикс ударных, гитар, басовых партий, фортепиано и других инструментов.
- Вводный счет: установите период вводного счета, который предшествует воспроизведению.
- Обрезка и зацикливание музыкальных партий.
- Создание сэмплов, мэшапов, ремиксов и минусовок на основе искусственного интеллекта (ИИ).
- Импорт файлов со своего Google Диска, Dropbox, или импорт файлов, путем вставки любых URL-адресов.
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