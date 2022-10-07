Moises для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:98,73 Мб
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Moises скриншот № 4

Moises - приложение, с помощью которого можно развивать свое музыкальное творчество и практиковаться в музыке. Программа позволяет отделять или извлекать голос и инструменты из любой песни, изменять высоту тона и скорость в режиме реального времени и мгновенно создавать метрономные дорожки для любой мелодии. Программа будет полезна в первую очередь для диджеев и музыкальных исполнителей, любителей караоке и просто людей увлекающихся музыкой.

Особенности Moises:

  • Извлечение и удаление вокала из любой песни.
  • Возможность отделить инструменты в любом аудио/видео файле.
  • Изменение высоты звука: перекладывайте музыку на выбранную вами тональность.
  • Умный метроном: автоматически генерирует синхронизированные метрономные дорожки.
  • Изменение скорости: ускорение или замедление.
  • Регулировка громкости, возможность менять высоту звука, темп и экспортировать ваши собственные дорожки воспроизведения с помощью нашего микшера.
  • Определение аккордов ИИ (бета).
  • Ремикс ударных, гитар, басовых партий, фортепиано и других инструментов.
  • Вводный счет: установите период вводного счета, который предшествует воспроизведению.
  • Обрезка и зацикливание музыкальных партий.
  • Создание сэмплов, мэшапов, ремиксов и минусовок на основе искусственного интеллекта (ИИ).
  • Импорт файлов со своего Google Диска, Dropbox, или импорт файлов, путем вставки любых URL-адресов.
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