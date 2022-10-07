Moises - приложение, с помощью которого можно развивать свое музыкальное творчество и практиковаться в музыке. Программа позволяет отделять или извлекать голос и инструменты из любой песни, изменять высоту тона и скорость в режиме реального времени и мгновенно создавать метрономные дорожки для любой мелодии. Программа будет полезна в первую очередь для диджеев и музыкальных исполнителей, любителей караоке и просто людей увлекающихся музыкой.

Особенности Moises: