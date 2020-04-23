Smart TV Remote для Android

Smart TV Remote 3.9.4 для Android

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Описание Smart TV Remote 3.9.4 для AndroidОписание   Скачать Smart TV Remote 3.9.4 для AndroidСКАЧАТЬ (10,21 Мб) Скриншоты Smart TV Remote 3.9.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Smart TV Remote 3.9.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smart TV Remote 3.9.4 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Smart TV Remote - удобное приложение для Android, с помощью которого можно превратить свое мобильное устройство в пульт дистанционного управления телевизорами Samsung (B-, C-, D- E- и F-серии) по локальной сети или другой бытовой техникой с ИК-портом. Программа позволяет легко переключаться между каналами, создавать список избранных каналов для быстрого доступа к ним, регулировать уровень громкости, просматривать устройства подключенные через HDMI-разъемы, устанавливать код защиты телевизора от детей и многое другое.

В настройках имеется возможность автоматически подключать пульт к последнему использовавшемуся телевизору, отображать информационную строку при переключении каналов, показывать информацию о каждом канале, импортировать и экспортировать списки каналов, а также редактировать и удалять их. Smart TV Remote предлагает множество интересных функций, которые позволяют пользователю облегчить работу с бытовой техникой. 

Smart TV Remote
Smart TV Remote
Smart TV Remote
Smart TV Remote
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 987
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе Smart TV Remote

Искандар про Smart TV Remote 3.2.0 для Android [25-06-2016]

Нет, только на сериях у которых есть икпорт
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Юра про Smart TV Remote 3.1.2 для Android [05-11-2015]

Добрый день.
На Самсунг, серия J работает?
Спасибо.
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