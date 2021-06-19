94% для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.12.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SCIMOB
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 930 | Статистика
|Размер:
|48,4 Мб
|СКАЧАТЬ
94% - бесплатная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой для того чтобы выиграть необходимо найти 94% ответов, данных другими игроками на различные вопросы, например «Для этого нужен билет», «Предмет в ванной», «Вещи, которые часто теряются», «Первое, что я делаю утром», «Животные, рожденные в яйце» и пр.
Находя нужные ответы, вы тем самым зарабатываете монетки, которые можно потратить на подсказки в затруднительной ситуации. Также можно попросить помощи друзей. На данный момент присутствует 20 игровых уровней, каждый из которых содержит две темы и одну картинку.
- Доступны новые уровни.
Бесплатная головоломка в жанре "три в ряд", которая окунет игрока с головой в пиратскую...
Классическая логическая головоломка с числами Судоку, которая понравится как новичкам,...
Японские кроссворды Катана 11.3
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их...
Бесплатная, проста, но в тоже время необычайно увлекательная игра для Android, в которой...
Угадай предмет из Last Day on Earth 3.16.7z
Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое предназначено в первую...
Сапёр 3D – забавная реализация популярной головоломки. Как и прежде, вы должны найти...
Отзывы о программе 94%
кот про 94% 3.0.2 для Android [27-06-2016]
Никакой рекламы нет. Все круто иногда вопросы действительно сложные
3 | 2 | Ответить
Сергей про 94% 2.0.23 для Android [26-09-2015]
Прошел четверть или треть вопросов. Снес ее нафик. реклама за.. долбала
2 | 2 | Ответить