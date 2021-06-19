94% - бесплатная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой для того чтобы выиграть необходимо найти 94% ответов, данных другими игроками на различные вопросы, например «Для этого нужен билет», «Предмет в ванной», «Вещи, которые часто теряются», «Первое, что я делаю утром», «Животные, рожденные в яйце» и пр.

Находя нужные ответы, вы тем самым зарабатываете монетки, которые можно потратить на подсказки в затруднительной ситуации. Также можно попросить помощи друзей. На данный момент присутствует 20 игровых уровней, каждый из которых содержит две темы и одну картинку.