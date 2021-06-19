94% для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.12.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 930 | Статистика
Размер:48,4 Мб
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94% скриншот № 4

94% - бесплатная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой для того чтобы выиграть необходимо найти 94% ответов, данных другими игроками на различные вопросы, например «Для этого нужен билет», «Предмет в ванной», «Вещи, которые часто теряются», «Первое, что я делаю утром», «Животные, рожденные в яйце» и пр.

Находя нужные ответы, вы тем самым зарабатываете монетки, которые можно потратить на подсказки в затруднительной ситуации. Также можно попросить помощи друзей. На данный момент присутствует 20 игровых уровней, каждый из которых содержит две темы и одну картинку.

Что нового в 94% 3.12.4?
  • Доступны новые уровни.
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Отзывы о программе 94%

кот про 94% 3.0.2 для Android [27-06-2016]

Никакой рекламы нет. Все круто иногда вопросы действительно сложные
3 | 2 | Ответить

Сергей про 94% 2.0.23 для Android [26-09-2015]

Прошел четверть или треть вопросов. Снес ее нафик. реклама за.. долбала
2 | 2 | Ответить

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