Online Radio 101.ru для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Корпорация "Проф-Медиа"
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 661 | Статистика
|Размер:
|10,01 Мб
|СКАЧАТЬ
Online Radio 101.ru - это более 10000 станций любимой музыки в вашем Android устройстве. Все станции отсортированы по музыкальным стилям и направлениям, поэтому вы всегда сможете найти ту песню, которая подойдет под ваше настроение сегодня.
Особенности Online Radio 101.ru:
- Дискография популярных исполнителей: от Майкла Джексона до Владимира Высоцкого
- Все направления: от тяжелого рока до самой свежей поп-музыки
- Вся танцевальная музыка мира: от Dance и House до Hip-Hop
- Музыка для работы в офисе: от хорошего фона до релаксации
- Музыка для создания романтичной обстановки: от джаза до соула
- Музыка разных народов мира: от латино до японской
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