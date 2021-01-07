Opera Max для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.66 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Opera Software
|Категории:
|Браузеры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 21 969 | Статистика
|Размер:
|15,47 Мб
|СКАЧАТЬ
Opera Max - утилита, с помощью которой можно существенно сэкономить потребляемый трафик при использовании интернет сервисов. Это приложение сжимает весь поступающий на Android-устройство интернет-трафик (сайты, изображения, видео и т.д.) за счет использования промежуточных серверов компании Opera Software, где данные сначала сжимаются, а уже потом в "упакованном" виде поступают на смартфон или планшет. Экономия достигается за счет подключения к виртуальной сети VPN - специальный туннель для обмена информацией между Android-девайсом и сервером.
Наибольшую пользу приложение принесет пользователям, у которых помегабайтная тарификация трафика Интернета: вы сможете все так же серфить в Сети, но при этом израсходуете меньше данных. Однако приложение также сжимает трафик и при Wi-Fi-соединении, что может пригодиться, когда устройство используется в качестве точки доступа в Интернет для других девайсов.
Можно настроить экономный режим для конкретных приложений, отслеживать объемы потребления трафика для разных типов соединения, заблокировать выход в Сеть программ (особенно важно для тех приложений и сервисов, которые делают это без разрешения пользователя в фоновом режиме).
Помимо всего, Opera Max поможет избежать лишних трат в международном роуминге - легко отслеживать потребляемый трафик отдельными приложениями, настроив запрет несанкционированного выхода в Интернет. Приятным дополнением являются конфиденциальный режим и возможность шифровать трафик, что особенно полезно при работе в общественных сетях.
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Отзывы о программе Opera Max
Коляныч про Opera Max 3.1.52 для Android [06-12-2017]
не качайте эту гадость ! ! Не сотрете потом никак! она везде лезет своими подсказками! ! !
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