ImageCompression.SB для Windows
|Оценка:
|3.03/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2024.03.1.XP.lang | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SBGames
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 737 | Статистика
|Размер:
|8.29 Мб
|СКАЧАТЬ
ImageCompression.SB - удобная программа для быстрого пакетного сжатия большого количества изображений. Бывают ситуации, когда нужно обработать большой объем фотографий или картинок для последующей загрузки их на облачные сервисы или отправки по электронной почте. В такой ситуации ручное сжатие каждого файла занимает очень много времени и утомляет однообразным процессом. Программа ImageCompression.SB позволяет значительно упростить такую процедуру, обработав неограниченного количество изображений по установленному шаблону.
Приложение поддерживает работу с такими графическими форматами как .jpeg, .bmp, .gif, .png, .emf, .wmf, .tiff. При этом Вы можете изменить формат файлов после сжатия на один из перечисленных по Вашему усмотрению. В настройках нужно указать папку с картинками, выбрать требуемую высоту и ширину, отрегулировать бегунком качество (только для JPG), определиться с названием и местом сохранения сжатых изображений, при желании к файлу можно добавить произвольный текст. После этого запустите преобразование, и уже через некоторое время получите свои файлы, сжатые по предустановленному алгоритму.
Из дополнительных настроек присутствует возможность обработки подпапок при сжатии (с сохранением исходной структуры папок) и добавление пункта «Сжать изображения в папке» в контекстное меню.
Доработки:
- Корректная обработка прозрачности (кроме gif)
- Исправление ошибок – при открытии файлов, если расширение отличалось от формата файла
- Сохранить как EMF / WFM – не работало с версии 1.2.0
Новые возможности:
- Обрабатываемые форматы: webp и HEIC (требуется windows 7 или выше)
- Можно сжать в форматы: webp (требуется windows 7 или выше)
- Поддержка данных EXIF – корректный поворот сжатых изображений от датчика камеры
- Добавлена x64 версия – больше размеры обрабатываемых изображений
- Добавлена опция – не изменять формат сжимаемых файлов
- Создание текстовых файлов со списками не обработанных файлов
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Отзывы о программе ImageCompression.SB
sbgames.su про ImageCompression.SB 1.2.1.2k [05-08-2024]
Программа была обновлена в конце мая 2024 года, но изменения не проверены сайтов уже больше 2 месяцев...
Новую версию можно найти на сайте разработчика..
2024.03.1.XP.lang – 2024.05.27
Новые возможности:
* Обрабатываемые форматы: webp и HEIC (требуется windows 7 или выше)
* Можно сжать в форматы: webp (требуется windows 7 или выше)
* Поддержка данных EXIF – корректный поворот сжатых изображений от датчика камеры
* Добавлена x64 версия – больше размеры обрабатываемых изображений
* Добавлена опция – не изменять формат сжимаемых файлов
Доработки:
* Корректная обработка прозрачности (кроме gif)
* Исправление ошибок – при открытии файлов, если расширение отличалось от формата файла
* Сохранить как EMF / WFM – не работало с версии 1.2.0
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Владимир про ImageCompression.SB 1.2.1.2k.ru [23-04-2021]
Выдает ошибку при выходе
не дает закрыть программу
5 | 5 | Ответить
Илья про ImageCompression.SB 1.2.1.2k.ru [08-12-2019]
Программа-огонь! Не требует установки, сжимает великолепно, настройки простые. Кинул бы автору тыщу за труды, но денег хватает только на покушать, т.к. в стране коррупция и воровство. Все мои деньги уходят на оплату самолета Заде и жене Медведа. Держимся, ребята!
8 | 7 | Ответить
ViktorS про ImageCompression.SB 1.2.1.2k.ru [23-07-2019]
Перепробовал все подобные. Эта лучшая по удобству, скорости работы и другим параметрам. Автору респект!
8 | 6 | Ответить