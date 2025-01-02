ImageCompression.SB - удобная программа для быстрого пакетного сжатия большого количества изображений. Бывают ситуации, когда нужно обработать большой объем фотографий или картинок для последующей загрузки их на облачные сервисы или отправки по электронной почте. В такой ситуации ручное сжатие каждого файла занимает очень много времени и утомляет однообразным процессом. Программа ImageCompression.SB позволяет значительно упростить такую процедуру, обработав неограниченного количество изображений по установленному шаблону.

Приложение поддерживает работу с такими графическими форматами как .jpeg, .bmp, .gif, .png, .emf, .wmf, .tiff. При этом Вы можете изменить формат файлов после сжатия на один из перечисленных по Вашему усмотрению. В настройках нужно указать папку с картинками, выбрать требуемую высоту и ширину, отрегулировать бегунком качество (только для JPG), определиться с названием и местом сохранения сжатых изображений, при желании к файлу можно добавить произвольный текст. После этого запустите преобразование, и уже через некоторое время получите свои файлы, сжатые по предустановленному алгоритму.

Из дополнительных настроек присутствует возможность обработки подпапок при сжатии (с сохранением исходной структуры папок) и добавление пункта «Сжать изображения в папке» в контекстное меню.