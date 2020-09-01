Degoo - сервис для удаленного облачного хранения резервных копий с важными данными. Для использования сервиса необходимо пройти простую регистрацию: указать адрес электронной почты и придумать пароль к своей учетной записи. После этого Вам предоставляется совершенно бесплатно целых 100 ГБ хранилища на облаке degoo.com. В более широком смысле с помощью этого сервиса можно хранить не только бекапы важной информации, но и любые другие файлы, к которым Вы хотите получить доступ из любой точки земного шара - фотографии, тексты, видео и т.д.
Программа имеет очень понятный интерфейс и проста в настройке. Выберите директорию (или несколько) на своем ПК, которую хотите зарезервировать, и "залейте" ее на облако. При этом время загрузки зависит от объема папки и скорости Вашего интернет-соединения.
С восстановлением данных также не возникнет трудностей. В древе папок найдите нужную и запустите процесс копирования информации на ПК. Тут, кстати, есть своеобразная Корзина - если Вы удалили некоторые файлы из резервной копии, то они переместятся в специальную папку на 14 дней, и только потом полностью исчезнут из бекапа. Соответственно, в течении этого времени такие файлы можно будет вернуть. Место сохранения пользователь может указывать самостоятельно.
Что касается безопасности хранения своих данных на облачном сервисе, то разработчики уверяют, что вся информация надежно защищена, т.к. при отправке на облако файлы шифруются с помощью мощного алгоритма AES 128-bit.
Несомненным плюсом приложения по сравнению с другими облачными сервисами является настраиваемая возможность автоматического резервного копирования: при любом изменении данных в локальной папке на ПК аналогичные изменения происходят и в резервной копии, что позволит Вам иметь самые актуальные файлы в бекапе. Автоматическое резервирование будет осуществляться со всеми папками, которые указаны в закладке "Backup". Если Вы удалите папку из этого раздела, то на облаке останется только первоначальная резервная копия.
В общем, с Degoo Вы не потеряете ни одного байта важных данных, получив возможность восстановить их в любое удобное для Вас время.
R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на
Отзывы о программе Degoo
Владимир про Degoo 1.0.2783 [09-03-2020]
Посредством рекламы днями и ночами увеличивал объём облака до 12 тб. В один "прекрасный момент" вместо 12, появилось 7,2 тб. Это ли не издевательство!?... | | Ответить
Михаил в ответ Владимир про Degoo 1.0.2783 [01-04-2020]
А у меня уже было 16,5Тб, однажды осталось только 7,3Тб, писал им несколько раз и ни ответа ни привета по этому вопросу. | | Ответить
MoPi про Degoo 1.0.2783 [20-01-2020]
Сервис - полное днище!!! Это не облако, а кусок говна! С 16-ого года пользуюсь, честно просмотром рекламы увеличил объём этого сранного "облака" до терабайта, в хранилище 96 гигов (!!!) личной инфы (в основном фото), но скачать мне их не дают! Клиент под android выдаёт ошибку (вообще зайти в аккаунт не возможно), у клиента под windows с каких-то пор отсутствует возможность выгрузки файлов, а веб-версия этого дерьма не позволяет скачивать папки (!!!), скачивание только по одному файлу и то через раз!!! Это вообще нормально??? Я должен 96 гигов скачать вручную по одному файлу??? Даже если бы клиент под андроид работал нормально я бы при всём желании не смог восстановить такой объём через смартфон - в нём только 64 гига помещаются! И это называется облако? Хочешь получить назад свои файлы? Купи ПРЕМИУМ! Расстреливать таких ублюдков надо за обман и вымогательство!!! 2 | | Ответить
Елена про Degoo 1.0.2783 [10-03-2019]
А как не выражаться,если не возможно разобраться потом ни с фото,ни с видео при таком скачивание всего,нет выбора как у программы "Диск",где не сохраняешь,значит не качаешь,а тут начинаешь "чистить",значит начинает программа зависать,хочешь просмотреть фото,значит надо долго ждать и тут же предыдущие уже закрываются,а про видео вообще слов нет,очень долго открывается. 4 | 2 | Ответить
Елена про Degoo 1.0.2783 [10-03-2019]
Надоело смотреть как повторяются скаченные фото,удаляются долго,грузится просмотр долго,бесит,то что все подряд скачивает,как отключить автоматическое скачивание?гавно. 2 | 2 | Ответить
Геннадий про Degoo 1.0.2783 [06-01-2019]
На Андроиде это предложение перестало работать! Попытка войти заканчивается закрытием приложения. 2 | 2 | Ответить