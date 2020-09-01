Degoo - сервис для удаленного облачного хранения резервных копий с важными данными. Для использования сервиса необходимо пройти простую регистрацию: указать адрес электронной почты и придумать пароль к своей учетной записи. После этого Вам предоставляется совершенно бесплатно целых 100 ГБ хранилища на облаке degoo.com. В более широком смысле с помощью этого сервиса можно хранить не только бекапы важной информации, но и любые другие файлы, к которым Вы хотите получить доступ из любой точки земного шара - фотографии, тексты, видео и т.д.

Программа имеет очень понятный интерфейс и проста в настройке. Выберите директорию (или несколько) на своем ПК, которую хотите зарезервировать, и "залейте" ее на облако. При этом время загрузки зависит от объема папки и скорости Вашего интернет-соединения.

С восстановлением данных также не возникнет трудностей. В древе папок найдите нужную и запустите процесс копирования информации на ПК. Тут, кстати, есть своеобразная Корзина - если Вы удалили некоторые файлы из резервной копии, то они переместятся в специальную папку на 14 дней, и только потом полностью исчезнут из бекапа. Соответственно, в течении этого времени такие файлы можно будет вернуть. Место сохранения пользователь может указывать самостоятельно.

Что касается безопасности хранения своих данных на облачном сервисе, то разработчики уверяют, что вся информация надежно защищена, т.к. при отправке на облако файлы шифруются с помощью мощного алгоритма AES 128-bit.

Несомненным плюсом приложения по сравнению с другими облачными сервисами является настраиваемая возможность автоматического резервного копирования: при любом изменении данных в локальной папке на ПК аналогичные изменения происходят и в резервной копии, что позволит Вам иметь самые актуальные файлы в бекапе. Автоматическое резервирование будет осуществляться со всеми папками, которые указаны в закладке "Backup". Если Вы удалите папку из этого раздела, то на облаке останется только первоначальная резервная копия.

В общем, с Degoo Вы не потеряете ни одного байта важных данных, получив возможность восстановить их в любое удобное для Вас время.