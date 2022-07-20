PureVPN для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $4.99 в месяц
Ограничение:лимит 2 Гб перенаправленных данных
Версия:8.31.310 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 953 | Статистика
Размер:70,54 Мб
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PureVPN скриншот № 4

PureVPN - один из лучших VPN-сервисов, позволяющий получить доступ ко всем заблокированным в вашем регионе ресурсам и обезопасить свои персональные данные от утечки при использовании общественных и незащищенных сетей.

Особенностью приложения является достаточно обширная география расположения серверов: в арсенале сервиса более 450 серверов, обеспечивающих доступ к более чем 80 000 IP-адресов в более чем 100 странах. Кроме того, PureVPN предоставляет ряд других функций и дополнений для максимального удобства при работе онлайн. Все это позволит вам обойти механизмы контроля и блокировки данных в любой стране, где бы вы ни находились.

Как уже отмечалось, PureVPN обеспечивает защиту пользовательских данных от сохранения провайдерами интернет-услуг. Таким образом, ваши действия не могут быть отслежены ни государственными органами безопасности, ни хакерскими группами - вы фактически становитесь невидимым в Интернете.

При этом, разработчики приложения заверяют, что глобальная сеть стратегически грамотно расположенных серверов и специальное ПО позволяют гарантировать наилучшую скорость передачи потоковых данных при каждом подключении. В довершение ко всему, это приложение содержит инструмент 256-битного шифрования, обеспечивая повышенную безопасность личных данных, приватной информации и идентификационных сведений.

Одним словом, благодаря PureVPN, вы получаете полную свободу действий в Интернете без ограничений доступа и не опасаясь за свою конфиденциальность.

Примечание. Бесплатно предлагается 2 ГБ для перенаправления данных, после чего необходимо переходить на платную подписку.

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