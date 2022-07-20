PureVPN для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $4.99 в месяц
|Ограничение:
|лимит 2 Гб перенаправленных данных
|Версия:
|8.31.310 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GZ Systems Ltd.
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 953 | Статистика
|Размер:
|70,54 Мб
PureVPN - один из лучших VPN-сервисов, позволяющий получить доступ ко всем заблокированным в вашем регионе ресурсам и обезопасить свои персональные данные от утечки при использовании общественных и незащищенных сетей.
Особенностью приложения является достаточно обширная география расположения серверов: в арсенале сервиса более 450 серверов, обеспечивающих доступ к более чем 80 000 IP-адресов в более чем 100 странах. Кроме того, PureVPN предоставляет ряд других функций и дополнений для максимального удобства при работе онлайн. Все это позволит вам обойти механизмы контроля и блокировки данных в любой стране, где бы вы ни находились.
Как уже отмечалось, PureVPN обеспечивает защиту пользовательских данных от сохранения провайдерами интернет-услуг. Таким образом, ваши действия не могут быть отслежены ни государственными органами безопасности, ни хакерскими группами - вы фактически становитесь невидимым в Интернете.
При этом, разработчики приложения заверяют, что глобальная сеть стратегически грамотно расположенных серверов и специальное ПО позволяют гарантировать наилучшую скорость передачи потоковых данных при каждом подключении. В довершение ко всему, это приложение содержит инструмент 256-битного шифрования, обеспечивая повышенную безопасность личных данных, приватной информации и идентификационных сведений.
Одним словом, благодаря PureVPN, вы получаете полную свободу действий в Интернете без ограничений доступа и не опасаясь за свою конфиденциальность.
Примечание. Бесплатно предлагается 2 ГБ для перенаправления данных, после чего необходимо переходить на платную подписку.
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