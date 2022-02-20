PureVPN для Windows
|Оценка:
|3.99/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: от $9.95 в месяц
|Версия:
|8.3.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GZ Systems Ltd.
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 6 991 | Статистика
|Размер:
|46,5 Мб
|СКАЧАТЬ
PureVPN - один из лучших VPN-сервисов, позволяющий получить доступ ко всем заблокированным в Вашем регионе ресурсам и обезопасить свои персональные данные от утечки при использовании общественных и незащищенных сетей.
Особенностью является достаточно обширная география расположения серверов: в арсенале сервиса более 450 серверов, обеспечивающих доступ к более чем 80 000 IP-адресов в более чем 100 странах. Кроме того, предоставляется ряд других функций и дополнений для максимального удобства при работе онлайн. Все это позволит Вам обойти механизмы контроля и блокировки данных в любой стране, где бы Вы ни находились.
Как уже отмечалось, приложение обеспечивает защиту пользовательских данных от сохранения провайдерами интернет-услуг. Таким образом, Ваши действия не могут быть отслежены ни государственными органами безопасности, ни хакерскими группами - Вы фактически становитесь невидимым в Интернете.
При этом, разработчики приложения заверяют, что глобальная сеть стратегически грамотно расположенных серверов и специальное ПО позволяют PureVPN гарантировать наилучшую скорость передачи потоковых данных при каждом подключении. В довершение ко всему, это приложение содержит инструмент 256-битного шифрования, обеспечивая повышенную безопасность личных данных, приватной информации и идентификационных сведений.
Одним словом, благодаря PureVPN, Вы получаете полную свободу действий в Интернете без ограничений доступа и не опасаясь за свою конфиденциальность.
- Улучшен протокол WireGuard
- Исправлены некоторые ошибки
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
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Отзывы о программе PureVPN
svincickay про PureVPN 4.1.2 [21-11-2015]
Согласна все 100% они не соответствуют тому что у них написано. И деньги не возвращают, пришел ответ с тех поддержки - в вашу страну возврат не осуществляем. Прежде чем заказать ПОДУМАЙТЕ !
6 | 3 | Ответить
Andrey про PureVPN 4.1.2 [31-10-2015]
Худший VPN сервис, что довелось попробовать. Оплатил подписку на год, использовал сутки. Деньги не вернули. У тех стран, что использовал было по одному IP - это не сервис, а пародия на VPN. PureVPN самостоятельно изменили настройки брандмауэра Windows без моего согласия. Я не мог выйти в интернет, пока не удалил их правила. Они не вернули деньги.
7 | 2 | Ответить