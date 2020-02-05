Где ГАИ (GAI Map) - это онлайн карта постов ГАИ и ГИБДД. Если вы хотите всегда знать, где стоят инспекторы дорожно-патрульной службы, то именно это приложение придет вам на помощь. Программа показывает на карте, где в текущий момент стоят патрульные машины ГАИ, что позволит вам определить путь объезда при необходимости и избежать нежелательной встречи.

Для работы приложения необходим выход в интернет. Также желательно включить опцию GPS, чтобы ваше местоположение определялось более точно. Программа функционирует благодаря информации от обычных автолюбителей и простых пользователей, которые оповещают о наличии в том или ином месте поста ГАИ, ДПС и т.д. Поэтому, если вы вдруг проезжаете или проходите мимо такого поста, то отметьте это место на карте кнопкой "Здесь стоят гаишники". Таким образом, вы оповестите остальных водителей, и они вам будут очень благодарны.

При запуске сервиса вы увидите все точки, где возможно находятся в текущий момент гаишники. Чем больше людей подтвердит эту информацию, тем правдивее она будет. Так что пользуйтесь приложением и, как говорится, ни гвоздя, ни жезла вам.