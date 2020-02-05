Где ГАИ для Android

Где ГАИ 2.1.3 для Android

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Описание Где ГАИ 2.1.3 для AndroidОписание   Скачать Где ГАИ 2.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,82 Мб) Скриншоты Где ГАИ 2.1.3 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Где ГАИ 2.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Где ГАИ 2.1.3 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Где ГАИ (GAI Map) - это онлайн карта постов ГАИ и ГИБДД. Если вы хотите всегда знать, где стоят инспекторы дорожно-патрульной службы, то именно это приложение придет вам на помощь. Программа показывает на карте, где в текущий момент стоят патрульные машины ГАИ, что позволит вам определить путь объезда при необходимости и избежать нежелательной встречи.

Для работы приложения необходим выход в интернет. Также желательно включить опцию GPS, чтобы ваше местоположение определялось более точно. Программа функционирует благодаря информации от обычных автолюбителей и простых пользователей, которые оповещают о наличии в том или ином месте поста ГАИ, ДПС и т.д. Поэтому, если вы вдруг проезжаете или проходите мимо такого поста, то отметьте это место на карте кнопкой "Здесь стоят гаишники". Таким образом, вы оповестите остальных водителей, и они вам будут очень благодарны.

При запуске сервиса вы увидите все точки, где возможно находятся в текущий момент гаишники. Чем больше людей подтвердит эту информацию, тем правдивее она будет. Так что пользуйтесь приложением и, как говорится, ни гвоздя, ни жезла вам.

Что нового в Где ГАИ 2.1.3 для Android?
  • переработан дизайн
  • добавлен реалтайм (теперь метки на карте обновляются мгновенно в режиме реального времени)
  • добавили драйвер ассистента для управление голосом (добавление меток, отправка сообщений)
  • добавлен чат
  • добавлена возможность прикрепить фото к сообщениям
  • добавлена поддержка аудиосообщений
  • добавлена ночная тема
  • добавлены купоны
  • добавлена валюта (AUTOCOIN) можно тратить на купоны и другие товары
Где ГАИ
Где ГАИ
Где ГАИ
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 22 603
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - Авто
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Отзывы о программе Где ГАИ

Кристина про GAI Map 1.5 для Android [01-08-2016]

Круто!)) Всё работает, только нужно больше людей. Я расскажу друзьям, будем помогать друг другу!)
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