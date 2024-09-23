Программы для Android » Навигация, GPS » Карты » Offline Satellite Map GPS Nav 1.0.0

Offline Satellite Map GPS Nav для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:64.61 Мб
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Offline Satellite Map GPS Nav - это удобное приложение для навигации, разработанное для пользователей, которым требуется доступ к картам и инструментам без подключения к интернету. Программа идеально подходит для активного отдыха, приключений на природе, тактических операций и других ситуаций, где важно иметь точные карты и навигационные возможности под рукой. Пользователи могут загружать спутниковые карты заранее, сохранять их для использования в автономном режиме, добавлять путевые точки и использовать разнообразные инструменты для перемещения по любой местности.

Приложение предоставляет полный набор навигационных функций, включая возможность настройки путевых точек, получение точных данных о высоте и координатах местоположений. Также поддерживается интеграция с метеоданными, что позволяет получать актуальные сведения о погоде в режиме реального времени, что особенно полезно в условиях непредсказуемой погоды. Основное преимущество программы - это возможность использования всех функций без подключения к интернету, что делает его незаменимым помощником в отдаленных районах.

Список основных возможностей приложения Offline Satellite Map GPS Nav:

  • Загрузка и сохранение спутниковых карт для автономного использования.
  • Точная настройка путевых точек для удобной навигации по маршруту.
  • Получение информации о высоте над уровнем моря в любой точке.
  • Возможность получения координат любого места с высокой точностью.
  • Интеграция с погодными сервисами для отображения текущих погодных условий.
  • Автономная работа с GPS и картами без необходимости интернет-соединения.
  • Простота интерфейса, обеспечивающая легкость использования в любых ситуациях.
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