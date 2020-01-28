VideoCat для Windows

VideoCat 1.4.422

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание VideoCat 1.4.422Описание   Скачать VideoCat 1.4.422СКАЧАТЬ (61,73 Мб) Скриншоты VideoCat 1.4.422Скриншоты (2)   Статистика VideoCat 1.4.422Статистика   Отзывы о VideoCat 1.4.422Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.74 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VideoCat - программа для создания и ведения каталога фильмов на домашнем компьютере. В отличии от других подобных приложений, здесь не содержится лишний функционал - все только для того, чтобы Вы могли быстро и удобно найти нужный фильм или мультик на своих дисках, не отвлекаясь на посторонние детали.

Удобно, что VideoCat является портативной программой (не нуждается в инсталляции), поэтому достаточно скопировать файлы приложения в нужное Вам место, прописав автозапуск каталога в файл autorun.ini, чтобы приступать к выбору фильма сразу после подключения диска.

Несмотря на небольшой размер, VideoCat обладает всем необходимым функционалом для ведения фильмотеки:

  • автоматический поиск фильмов на локальных и внешних дисках;
  • автоматическая загрузка постеров для фильмов и папок по их названиям;
  • загрузка постеров из файлов на жёстком диске или по URL картинки;
  • быстрый поиск по названию или жанру;
  • возможность назначения различных плееров для форматов видео, отличных от плееров по умолчанию;
  • возможность назначить отдельный плеер для фильмов в формате 3D;
  • автоматическое монтирование BD образов (только если проигрыватель виртуальных дисков поддерживает настройку через командную строку);
  • поиск фильмов и просмотр базы данных без физического подключения внешнего диска с фильмами, что избавляет от необходимости перебирать внешние носители в поисках нужного фильма.

В целом, все достаточно просто и понятно, зато теперь Вы сможете быстро и легко найти интересующее видео и запустить его просмотр в несколько простых действий.

Что нового в VideoCat 1.4.422?
  • Улучшен интерфейс выбора Коллекции и Корневой директории
  • Улучшена поддержка тёмных тем оформления
  • Добавлена Экранная клавиатура, для ввода названий мышью, без клавиатуры
  • Увеличен размер превьюшек для кадров и улучшено их качество
  • Исправлена проблема с получением кадров из фильмов с некоторыми кодировщиками, когда вместо кадра была мазня из артефактов
  • Исправлены артефакты при прокрутке
  • Исправлено отображение тени вокруг постеров
  • Исправлено отображение постеров (был увеличен размер с обрезкой картинки)
  • На кнопку применения темы добавлена иконка, чтобы эту кнопку было лучше видно
VideoCat
VideoCat
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 657
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы - Файловые менеджеры
ТОП-сегодня раздела "Каталогизаторы"
 

Calibre 4.9.1

Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а также управления собственной библиотекой. Поддерживается работа с

LightLib 1.8.0

LightLib - программа для организации домашней библиотеки и чтения книг в форматах fb2, epub, rtf, txt. Содержит встроенный Ридер. Позволяет создавать автономные

Учет компьютеров 2.677

Учет компьютеров - Программа предназначена для учета компьютеров, оргтехники, телефонов и других объектов в вашей организации. Все объекты учета можно закреплять за

Kodi 18.5

Kodi (ранее XBMC Media Center) - навороченный кроссплатформенный медиацентр с отличным графическим интерфейсом и удобным меню, который является достойным конкурентом

Photo organizer 1.11.15

Photo organizer - приложение для создания и управления альбомами изображений, картинок, фотографий и других графических файлов

MediaMonkey 4.1.26.1896 Free

MediaMonkey - мощнейшее приложение для упорядочивания и организации коллекций видео- и аудиофайлов

скачать Adguard

Отзывы о программе VideoCat

SAM-SON про VideoCat 1.2.263.0 [05-01-2019]

Жаль, что перестал обновляться. Поэтому, скачивание информации о фильме с сайтов крайне глючно работает.
3 | 2 | Ответить

maaGames в ответ SAM-SON про VideoCat 1.2.338 []

Новая версия в разработке, вступайте в группу ВК для отслеживания новостей.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 