VideoCat - программа для создания и ведения каталога фильмов на домашнем компьютере. В отличии от других подобных приложений, здесь не содержится лишний функционал - все только для того, чтобы Вы могли быстро и удобно найти нужный фильм или мультик на своих дисках, не отвлекаясь на посторонние детали.
Удобно, что VideoCat является портативной программой (не нуждается в инсталляции), поэтому достаточно скопировать файлы приложения в нужное Вам место, прописав автозапуск каталога в файл autorun.ini, чтобы приступать к выбору фильма сразу после подключения диска.
Несмотря на небольшой размер, VideoCat обладает всем необходимым функционалом для ведения фильмотеки:
автоматический поиск фильмов на локальных и внешних дисках;
автоматическая загрузка постеров для фильмов и папок по их названиям;
загрузка постеров из файлов на жёстком диске или по URL картинки;
быстрый поиск по названию или жанру;
возможность назначения различных плееров для форматов видео, отличных от плееров по умолчанию;
возможность назначить отдельный плеер для фильмов в формате 3D;
автоматическое монтирование BD образов (только если проигрыватель виртуальных дисков поддерживает настройку через командную строку);
поиск фильмов и просмотр базы данных без физического подключения внешнего диска с фильмами, что избавляет от необходимости перебирать внешние носители в поисках нужного фильма.
В целом, все достаточно просто и понятно, зато теперь Вы сможете быстро и легко найти интересующее видео и запустить его просмотр в несколько простых действий.
Что нового в VideoCat 1.4.422?
Улучшен интерфейс выбора Коллекции и Корневой директории
Улучшена поддержка тёмных тем оформления
Добавлена Экранная клавиатура, для ввода названий мышью, без клавиатуры
Увеличен размер превьюшек для кадров и улучшено их качество
Исправлена проблема с получением кадров из фильмов с некоторыми кодировщиками, когда вместо кадра была мазня из артефактов
Исправлены артефакты при прокрутке
Исправлено отображение тени вокруг постеров
Исправлено отображение постеров (был увеличен размер с обрезкой картинки)
На кнопку применения темы добавлена иконка, чтобы эту кнопку было лучше видно