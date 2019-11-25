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Disk Cleanup Free 1.7
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Disk Cleanup Free - простая программа для очистки компьютера от всевозможного мусора, неиспользуемых системных файлов и следов работы в браузерах. С течением времени на Вашем ПК собираются файлы, которые не участвуют в работе системы, а только занимают место и тормозят работу компьютера. Это могут быть различные временные файлы, остатки установленных и удаленных приложений, некоторые устаревшие системные данные и следы Вашего серфинга в Интернете.
Простому пользователю, не владеющему специфическими познаниями в сфере оптимизации ПК, разобраться с тем, какие файлы можно удалить, а какие нет, достаточно сложно. Да и найти такой мусор в системе не так-то уж и просто. Специально для таких ситуаций и придумано это приложение.
Программа имеет простой интуитивно понятный и не отягощенный настройками интерфейс, который ориентирован на не опытных пользователей. Тут Вам нужно только выделить меткой разделы для сканирования и дождаться его результатов. Удобно, что программа сразу же показывает какой объем данных очистится. Кликнув на кнопку "Remove", Вы избавитесь от ненужных файлов.
Disk Cleanup Free находит мусор в:
- самых популярных браузерах Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer - кэш, история, куки, загрузки, сессии, настройки, пароли,
- Проводнике Windows,
- операционной системе - временные файлы, дамп памяти, лог-файлы, отчеты с ошибками и др.,
- разнообразных приложениях - MS Office, Adobe, Notepad, uTorrent, Skype и др.,
- антивирусных программах и т.д.
Такую процедуру очистки рекомендуется периодически проводить на своей машине, тогда компьютер будет в чистом виде, а производительность конфигурации железа оставаться на максимальном уровне.
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