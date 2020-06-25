Chedot для Windows

Chedot 9.2.0 (Chromium 81.0.4044.122)

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Описание Chedot 9.2.0 (Chromium 81.0.4044.122)Описание   Скачать Chedot 9.2.0 (Chromium 81.0.4044.122)СКАЧАТЬ (2,82 Мб) Скриншоты Chedot 9.2.0 (Chromium 81.0.4044.122)Скриншоты (4)   Статистика Chedot 9.2.0 (Chromium 81.0.4044.122)Статистика   Отзывы о Chedot 9.2.0 (Chromium 81.0.4044.122)Отзывы (13)  
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4.43 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Chedot - очередная реализация браузерной программы на основе Chromium, выполненная эстонскими разработчиками. Внешне этот web-обозреватель ничем не отличается от популярнейшего Google Chrome  и имеет аналогичный функционал: поддержка мультивкладок, режим инкогнито, функции изменить/вырезать/копировать/вставить, встроенный диспетчер задач, работа с расширениями из магазина Google, консоль JavaScript и т.д.

Однако, как уверяют сами разработчики, за счет оптимизации кода браузер Chedot способен найти и скачать нужные данные (фильмы, музыка, картинки, произвольные файлы) в 8 раз быстрее по сравнению с другими обозревателями. Кроме того, внутри этого браузера включены особые антивирусные механизмы безопасности, позволяющие Вам спокойно серфить в интернете, не опасаясь подхватить какой-нибудь вредонос и допустить утечку конфиденциальных данных.

В целом, Chedot - достаточно надежный и быстрый браузер, освоить функционал которого не составит труда, т.к. визуально он хорошо знаком любому пользователю web-обозревателя Google Chrome.

Chedot
Chedot
Chedot
Chedot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Chedot

Антон про Chedot 51.0.2704.5405 [02-04-2020]

Достойный браузер чтобы его скачать.У меня работает отлично.
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Оксана в ответ Антон про Chedot 51.0.2704.5405 [30-04-2020]

Антон,подскажите пожалуйста в чём причина,я скачала,но не открывает,выдаёт мне что лицензию надо купить или активировать..что то не получается,написана,что бесплатно,в что не так?
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serega2k67 про Chedot 51.0.2704.5405 [28-12-2017]

Вчера тестил его, хром и слимджет.Вывод-все на одном уровне.
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Леонид про Chedot 51.0.2704.540 [26-01-2017]

Скорость достигается за счет удаления некоторых не слишком нужных функций.
Загрузка видео-довольно быстро,скачивание и конвертация в MP3-очень медленно.Например,извлечение аудио из ролика YouTube длительностью 1,5 часа у меня заняло 0,5 часа.А так браузер перспективный,особенно для переносных устройств.
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Кстати, про Chedot 43.0.2345.346 [22-09-2016]

давно есть новая версия. Сейчас пишу с него. У меня 51.0.2704.532.
Не намного отстает от хрома. И сам обновляется.
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один из лучших! про Chedot 43.0.2345.346 [22-09-2016]

На удивление легкий, быстрый, простой и удобный браузер. Парадокс от эстонцев.)
ПС: некоторые в инете пишут, что это рекламная программа. Вранье и происки конкурентов!
За год пользования ничего подобного не заметил. Ни рекламы, ни, тем более, шпионажа.
Про скорость- правда. Открывает странички и качает очень быстро по сравнению с т.н. лидерами!
На мой взгляд, он и систему меньше грузит с бОльшим количество вкладок.
Пробуйте.
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Ну я это я в ответ один из лучших! про Chedot 51.0.2704.5405 [03-06-2018]

ничего необычного, даже неудобен. Скорость чуть выше.
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