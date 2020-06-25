Chedot - очередная реализация браузерной программы на основе Chromium, выполненная эстонскими разработчиками. Внешне этот web-обозреватель ничем не отличается от популярнейшего Google Chrome и имеет аналогичный функционал: поддержка мультивкладок, режим инкогнито, функции изменить/вырезать/копировать/вставить, встроенный диспетчер задач, работа с расширениями из магазина Google, консоль JavaScript и т.д.

Однако, как уверяют сами разработчики, за счет оптимизации кода браузер Chedot способен найти и скачать нужные данные (фильмы, музыка, картинки, произвольные файлы) в 8 раз быстрее по сравнению с другими обозревателями. Кроме того, внутри этого браузера включены особые антивирусные механизмы безопасности, позволяющие Вам спокойно серфить в интернете, не опасаясь подхватить какой-нибудь вредонос и допустить утечку конфиденциальных данных.

В целом, Chedot - достаточно надежный и быстрый браузер, освоить функционал которого не составит труда, т.к. визуально он хорошо знаком любому пользователю web-обозревателя Google Chrome.