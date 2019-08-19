Диски, Хранилища и SD карты - полезное приложение для Android, которое отображает информацию о дисках вашего мобильного устройства в простой и наглядной форме.

Интерфейс приложения не только максимально информативен, но и функционален, благодаря чему пользователь может быстро получить доступ к дискам устройства, категориям файлов, файлам выбранной директории, быстрому поиску или интерактивной диаграмме диска, на которой все папки и файлы отсортированы по размеру (центральная окружность представляет собой родительскую директорию) и при помощи тапа по выбранному сектору-папке можно быстро перейти в соответствующую директорию.

Все файлы разделены на категории (документы, изображения, видео, музыка и пр.), причем в каждой из категорий файлы разделены по расширениям. С помощью приложения можно быстро и легко узнать свободное и занятое место хранилища, искать большие файлы на диске и многое другое. Также программа содержит информативный виджет для рабочего стола.