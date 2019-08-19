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Диски, Хранилища и SD карты для Android

Диски, Хранилища и SD карты 4.1.0.9 для Android

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Описание Диски, Хранилища и SD карты 4.1.0.9 для AndroidОписание   Скачать Диски, Хранилища и SD карты 4.1.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (5,07 Мб) Скриншоты Диски, Хранилища и SD карты 4.1.0.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Диски, Хранилища и SD карты 4.1.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Диски, Хранилища и SD карты 4.1.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Диски, Хранилища и SD карты - полезное приложение для Android, которое отображает информацию о дисках вашего мобильного устройства в простой и наглядной форме.

Интерфейс приложения не только максимально информативен, но и функционален, благодаря чему пользователь может быстро получить доступ к дискам устройства, категориям файлов, файлам выбранной директории, быстрому поиску или интерактивной диаграмме диска, на которой все папки и файлы отсортированы по размеру (центральная окружность представляет собой родительскую директорию) и при помощи тапа по выбранному сектору-папке можно быстро перейти в соответствующую директорию.

Все файлы разделены на категории (документы, изображения, видео, музыка и пр.), причем в каждой из категорий файлы разделены по расширениям. С помощью приложения можно быстро и легко узнать свободное и занятое место хранилища, искать большие файлы на диске и многое другое. Также программа содержит информативный виджет для рабочего стола.

 

Что нового в Диски, Хранилища и SD карты 4.1.0.9 для Android?
  • Интеграция с Yandex.Диск
  • Исправление ошибок
  • Повышение производительности
  • Интеграция с Yandex.Диск разрешения Интернет (INTERNET)
  • Интеграция с Google Диск требует разрешения Чтение Контактов (GET_ACCOUNTS)
  • Интеграция с Dropbox требует разрешения Интернет (INTERNET)
Диски, Хранилища и SD карты
Диски, Хранилища и SD карты
Диски, Хранилища и SD карты
Диски, Хранилища и SD карты
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 389
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
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Отзывы о программе Диски, Хранилища и SD карты

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