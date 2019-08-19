Диски, Хранилища и SD карты

ES Проводник 4.1.9.9.31 для Android
ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с
WebSharing 2.0.1.0 для Android
WebSharing - программа, предоставляющая доступ к содержимому телефона или планшета через обычный веб-браузер. Представляет собой WebServer, который позволяет
Файловый менеджер 2.2.0 для Android
Бесплатный, быстрый и полнофункциональный Проводник для Android устройств, благодаря которому можно управлять папками и файлами в памяти мобильного устройства,
Total Commander 2.90 для Android
Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR
ASTRO File Manager 6.4.2 для Android
ASTRO File Manager – производит операции с файлами на устройстве, облачных хранилищах и сопряженных девайсах. Большое количество инструментов позволяют сортировать,
X-plore 4.15.00 для Android
X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с файлами производятся, как на устройстве, так и в облачных хранилищах или