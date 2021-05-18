Waplog для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Waplog Social Network
|Категории:
|Блоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 059 | Статистика
|Размер:
|24,97 Мб
|СКАЧАТЬ
Waplog - отличное приложение для обретения новых друзей и безграничного общения с пользователями по всеми миру. Эта сеть является одной из самых быстро растущих, и уже сейчас насчитывает миллионы участников во всех странах.
Для общения предусмотрен чат в реальном времени и персональные сообщения конкретному пользователю. К сообщениям можно прикреплять фотографии и комментировать их. Очень удобно, что реализована функция поиска друзей в Вашем регионе: найдите приятелей неподалеку от Вас и встретьтесь в реальности.
Регистрация в сети очень проста и не займет более минуты Вашего времени. Если же Вы имеете учетную запись в проектах Facebook, Google, Yahoo или Twitter, то можете использовать эти данные для входа в приложение.
Основные возможности Waplog:
- поиск новых друзей
- чат в реальном времени, отправка личных сообщений
- добавление фотографий и возможность поделиться ими
- «лайки» для фотографий друзей и комментарии своих снимков
- умная система для рекомендации друзей - без труда находите наиболее подходящие профили пользователей
- находите людей, находящихся неподалеку от Вашего города и страны, и добавьте их в качестве друзей в свой список приятелей
- получение уведомлений о каждом действии - новые сообщения, посещения профиля, запросы о дружбе и т.д.
- полностью настраиваемые параметры конфиденциальности
Скачайте приложение и присоединяйтесь к многомиллионному сообществу пользователей, находя новых интересных друзей и общаясь с ними без границ.
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Отзывы о программе Waplog
Ильдар про Waplog 3.4.2 для Android [13-09-2016]
Не могу написать человеку общаемся уже год помогите
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