Waplog - отличное приложение для обретения новых друзей и безграничного общения с пользователями по всеми миру. Эта сеть является одной из самых быстро растущих, и уже сейчас насчитывает миллионы участников во всех странах.

Для общения предусмотрен чат в реальном времени и персональные сообщения конкретному пользователю. К сообщениям можно прикреплять фотографии и комментировать их. Очень удобно, что реализована функция поиска друзей в Вашем регионе: найдите приятелей неподалеку от Вас и встретьтесь в реальности.

Регистрация в сети очень проста и не займет более минуты Вашего времени. Если же Вы имеете учетную запись в проектах Facebook, Google, Yahoo или Twitter, то можете использовать эти данные для входа в приложение.

Основные возможности Waplog:

поиск новых друзей

чат в реальном времени, отправка личных сообщений

добавление фотографий и возможность поделиться ими

«лайки» для фотографий друзей и комментарии своих снимков

умная система для рекомендации друзей - без труда находите наиболее подходящие профили пользователей

находите людей, находящихся неподалеку от Вашего города и страны, и добавьте их в качестве друзей в свой список приятелей

получение уведомлений о каждом действии - новые сообщения, посещения профиля, запросы о дружбе и т.д.

полностью настраиваемые параметры конфиденциальности

Скачайте приложение и присоединяйтесь к многомиллионному сообществу пользователей, находя новых интересных друзей и общаясь с ними без границ.