Waplog для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Блоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 059 | Статистика
Размер:24,97 Мб
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Waplog скриншот № 2
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Waplog скриншот № 4

Waplog - отличное приложение для обретения новых друзей и безграничного общения с пользователями по всеми миру. Эта сеть является одной из самых быстро растущих, и уже сейчас насчитывает миллионы участников во всех странах.

Для общения предусмотрен чат в реальном времени и персональные сообщения конкретному пользователю. К сообщениям можно прикреплять фотографии и комментировать их. Очень удобно, что реализована функция поиска друзей в Вашем регионе: найдите приятелей неподалеку от Вас и встретьтесь в реальности.

Регистрация в сети очень проста и не займет более минуты Вашего времени. Если же Вы имеете учетную запись в проектах Facebook, Google, Yahoo или Twitter, то можете использовать эти данные для входа в приложение.

Основные возможности Waplog:

  • поиск новых друзей
  • чат в реальном времени, отправка личных сообщений
  • добавление фотографий и возможность поделиться ими
  • «лайки» для фотографий друзей и комментарии своих снимков
  • умная система для рекомендации друзей - без труда находите наиболее подходящие профили пользователей
  • находите людей, находящихся неподалеку от Вашего города и страны, и добавьте их в качестве друзей в свой список приятелей
  • получение уведомлений о каждом действии - новые сообщения, посещения профиля, запросы о дружбе и т.д.
  • полностью настраиваемые параметры конфиденциальности

Скачайте приложение и присоединяйтесь к многомиллионному сообществу пользователей, находя новых интересных друзей и общаясь с ними без границ.

Что нового в Waplog 4.1.9.2?

  • Улучшения производительности и исправления ошибок.

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Отзывы о программе Waplog

Ильдар про Waplog 3.4.2 для Android [13-09-2016]

Не могу написать человеку общаемся уже год помогите
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