SterJo Firefox Passwords для Windows

SterJo Firefox Passwords 1.7

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Описание SterJo Firefox Passwords 1.7Описание   Скачать SterJo Firefox Passwords 1.7СКАЧАТЬ (1,1 Мб) Скриншоты SterJo Firefox Passwords 1.7Скриншоты (1)   Статистика SterJo Firefox Passwords 1.7Статистика   Отзывы о SterJo Firefox Passwords 1.7Отзывы (0)  
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SterJo Firefox Passwords - эта небольшая утилита может показать Вам все пароли и имена пользователей от сервисов, которые вводились через Mozilla Firefox. Также Вы увидите URL-адрес сервиса (например, почтовое приложение) и количество его использования.

Информация вытягивается из истории браузера: каждый раз, когда Вы входите в свою учетную запись через Mozilla Firefox, web-обозреватель предлагает сохранить данные в менеджере паролей. Соответственно, SterJo Firefox Passwords может получить доступ к этому менеджеру паролей и показать Вам его содержимое.

Полученные данные (URL, имя пользователя, пароль) можно сохранить в буфер обмена и использовать в дальнейшем по своему усмотрению.

SterJo Firefox Passwords
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 289
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Пароли
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