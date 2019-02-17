Flipboard - отличный новостной портал, который позволит Вам быть в курсе всех последних событий в мире. Здесь доступны интересные темы и статьи, видео- и фото-информация, которой Вы также можете делиться с другими людьми. Выберите интересные Вам темы, создав тем самым личный журнал, наполняемый самыми популярными и авторитетными новостными изданиями (РБК, Ведомости, Коммерсантъ и др.).

Кроме того, если подключите программу к своему аккаунту в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn), то сможете прямо в приложении знакомиться с последними сообщениями друзей.



Основные возможности Flipboard: