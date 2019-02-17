Flipboard для Android

Flipboard 4.2.8 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Flipboard 4.2.8 для AndroidОписание   Скачать Flipboard 4.2.8 для AndroidСКАЧАТЬ (9,74 Мб) Скриншоты Flipboard 4.2.8 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Flipboard 4.2.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Flipboard 4.2.8 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Flipboard - отличный новостной портал, который позволит Вам быть в курсе всех последних событий в мире. Здесь доступны интересные темы и статьи, видео- и фото-информация, которой Вы также можете делиться с другими людьми. Выберите интересные Вам темы, создав тем самым личный журнал, наполняемый самыми популярными и авторитетными новостными изданиями (РБК, Ведомости, Коммерсантъ и др.).

Кроме того, если подключите программу к своему аккаунту в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn), то сможете прямо в приложении знакомиться с последними сообщениями друзей.

Основные возможности Flipboard:

  • Коллекция статей в собственном журнале - нажмите на "+" в любой статье и собирайте любимые заметки, изображения и видео.
  • Возможность управления журналами на https://editor.flipboard.com/.
  • Более 100 статей, подобранных редакцией, в том числе журналы и блоги, которые невозможно пропустить, великолепные фотографии и специальные курируемые разделы, посвященные новостям дня и другим темам.
  • Добавление контента из сети в журналы Flipboard через share.flipboard.com.
Что нового в Flipboard 4.2.8 для Android?
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
Скриншоты Flipboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 828
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
 Программа Flipboard отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Ньюс ридеры, новости"
 

Opera Mini 38.0.2254.134507 для Android

Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик

TrashBox Client 0.2.7 для Android

TrashBox Client - неофициальный мобильный клиент для сайта Trashbox.ru, который позволяет в удобном виде читать последние материалы сайта и комментарии к ним, а

4PDA 1.8.14 для Android

Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой официальный клиент от популярного сайта 4PDA.ru, посвященного всевозможным мобильным гаджетам. Позволяет

MyScore 2.27.0 для Android

MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000 турниров в почти 30 видах спорта, включая более 1000 футбольных турниров.

Новости спорта 1.2.0 для Android

Новости спорта - все самые свежие новости спорта, видео, фото в России и мире. Чемпионаты мира, Европы, чемпионаты по футболу, хоккею, баскетболу и др. видам спорта.

Top Story 2.19.1 для Android

Top Story - персонализированный новостной агрегатор для Android-смартфонов и планшетов, который анализирует поведение пользователя внутри приложения и адаптирует

скачать Adguard

Отзывы о программе Flipboard

Строитель соц жилья про Flipboard 3.3.3 для Android [03-07-2015]

Супер.
2 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 