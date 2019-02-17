Flipboard - отличный новостной портал, который позволит Вам быть в курсе всех последних событий в мире. Здесь доступны интересные темы и статьи, видео- и фото-информация, которой Вы также можете делиться с другими людьми. Выберите интересные Вам темы, создав тем самым личный журнал, наполняемый самыми популярными и авторитетными новостными изданиями (РБК, Ведомости, Коммерсантъ и др.).
Кроме того, если подключите программу к своему аккаунту в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn), то сможете прямо в приложении знакомиться с последними сообщениями друзей.
Основные возможности Flipboard:
Коллекция статей в собственном журнале - нажмите на "+" в любой статье и собирайте любимые заметки, изображения и видео.
Возможность управления журналами на https://editor.flipboard.com/.
Более 100 статей, подобранных редакцией, в том числе журналы и блоги, которые невозможно пропустить, великолепные фотографии и специальные курируемые разделы, посвященные новостям дня и другим темам.
Добавление контента из сети в журналы Flipboard через share.flipboard.com.