Facebook Lite для Android

Facebook Lite 135.0.0.9.119 для Android

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Описание Facebook Lite 135.0.0.9.119 для AndroidОписание   Скачать Facebook Lite 135.0.0.9.119 для AndroidСКАЧАТЬ (1,23 Мб) Скриншоты Facebook Lite 135.0.0.9.119 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Facebook Lite 135.0.0.9.119 для AndroidСтатистика   Отзывы о Facebook Lite 135.0.0.9.119 для AndroidОтзывы (0)  
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4.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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Facebook Lite - облегченная версия клиента популярнейшей социальной сети Facebook для мобильных устройств под управлением ОС Android. Изначально эта версия программы разрабатывалась для пользователей из развивающихся стран, где в беспроводных сетях низкая скорость передачи данных, а сами устройства не впечатляют своими системными показателями. Однако Facebook Lite востребована и на других рынках, т.к. обладает некоторыми несомненными преимуществами.

Во-первых, Facebook Lite имеет маленький размер и занимает совсем немного памяти. Во-вторых, этот клиент без проблем устанавливается на смартфоны и планшеты даже со старой прошивкой (от Android 2.2). В-третьих, приложение работает очень быстро и использует меньше данных за счет того, что контент сначала оптимизируется непосредственно на серверах компании, а уже после этого пересылается на устройство пользователя.

Из доступного функционала реализована поддержка push-уведомлений, сообщений и показ рекламы. А вот видеоролики посмотреть не получится: в целях экономии трафика эта опция недоступна.

В целом же, теперь зайти в свой аккаунт Facebook получится даже при слабом уровне сигнала, что позволит воспользоваться всеми основными возможностями социальной сети: общайтесь с друзьями и ведите групповые переписки, получайте уведомления об отметках «Нравится» и комментариях к Вашим публикациям, будьте в курсе планов своих друзей, делитесь новостями и фото, а также многое другое.

Что нового в Facebook Lite 135.0.0.9.119 для Android?
  • Более высокая надежность, увеличенная скорость работы.
Facebook Lite
Facebook Lite
Facebook Lite
Facebook Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 8 187
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Facebook Lite

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