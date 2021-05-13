Hotelscan для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Поиск
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 047 | Статистика
Размер:14 Мб
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Hotelscan - отличное приложение для поиска подходящих отелей по всему миру, которое придется весьма кстати всем, кто планирует самостоятельное путешествие. Этот сервис обрабатывает и сравнивает цены более чем 700 000 хостелов, гостиниц и апартаментов, показывая самые бюджетные варианты и выгодные предложения. Для этого Hotelscan мониторит порядка 100 самых популярных web-ресурсов, которые оказывают услуги бронирования отелей: Booking.com, Expedia, Hotels.com, HotelPronto, HotelTravel.com, HotelSite и многие другие.

Приложениие поможет вам сэкономить время и деньги при организации вашей поездки. Определите город вашего путешествия, задайте дату заезда/выезда, в фильтрах укажите требуемые предпочтения (уровень гостиницы, цена, дополнительные услуги, рейтинг и др.) и выбирайте наиболее подходящий вам вариант из предложенного списка. После этого вы перейдете на сайт бронирования номера, при этом никаких дополнительных трат за бронирование вы не несете.

Основные возможности Hotelscan:

  • более 700 000 отелей и типов размещения по всему миру;
  • постоянное обновление цен;
  • находите отели в районе вашего текущего местоположения;
  • поиск по городам, ориентирам и названиям отелей;
  • смотрите качественные фотографии отелей и номеров;
  • читайте отзывы о гостиницах, узнавая о их слабых и сильных сторонах;
  • прилагается карта с интересными местами поблизости отеля.

В целом, можно с уверенностью сказать, что Hotelscan - это одно из лучших приложений для активных путешественников.

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