Hotelscan - отличное приложение для поиска подходящих отелей по всему миру, которое придется весьма кстати всем, кто планирует самостоятельное путешествие. Этот сервис обрабатывает и сравнивает цены более чем 700 000 хостелов, гостиниц и апартаментов, показывая самые бюджетные варианты и выгодные предложения. Для этого Hotelscan мониторит порядка 100 самых популярных web-ресурсов, которые оказывают услуги бронирования отелей: Booking.com, Expedia, Hotels.com, HotelPronto, HotelTravel.com, HotelSite и многие другие.

Приложениие поможет вам сэкономить время и деньги при организации вашей поездки. Определите город вашего путешествия, задайте дату заезда/выезда, в фильтрах укажите требуемые предпочтения (уровень гостиницы, цена, дополнительные услуги, рейтинг и др.) и выбирайте наиболее подходящий вам вариант из предложенного списка. После этого вы перейдете на сайт бронирования номера, при этом никаких дополнительных трат за бронирование вы не несете.

Основные возможности Hotelscan:

более 700 000 отелей и типов размещения по всему миру;

постоянное обновление цен;

находите отели в районе вашего текущего местоположения;

поиск по городам, ориентирам и названиям отелей;

смотрите качественные фотографии отелей и номеров;

читайте отзывы о гостиницах, узнавая о их слабых и сильных сторонах;

прилагается карта с интересными местами поблизости отеля.

В целом, можно с уверенностью сказать, что Hotelscan - это одно из лучших приложений для активных путешественников.