Hotelscan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Jetcost
|Категории:
|другое - Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 047 | Статистика
|Размер:
|14 Мб
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Hotelscan - отличное приложение для поиска подходящих отелей по всему миру, которое придется весьма кстати всем, кто планирует самостоятельное путешествие. Этот сервис обрабатывает и сравнивает цены более чем 700 000 хостелов, гостиниц и апартаментов, показывая самые бюджетные варианты и выгодные предложения. Для этого Hotelscan мониторит порядка 100 самых популярных web-ресурсов, которые оказывают услуги бронирования отелей: Booking.com, Expedia, Hotels.com, HotelPronto, HotelTravel.com, HotelSite и многие другие.
Приложениие поможет вам сэкономить время и деньги при организации вашей поездки. Определите город вашего путешествия, задайте дату заезда/выезда, в фильтрах укажите требуемые предпочтения (уровень гостиницы, цена, дополнительные услуги, рейтинг и др.) и выбирайте наиболее подходящий вам вариант из предложенного списка. После этого вы перейдете на сайт бронирования номера, при этом никаких дополнительных трат за бронирование вы не несете.
Основные возможности Hotelscan:
- более 700 000 отелей и типов размещения по всему миру;
- постоянное обновление цен;
- находите отели в районе вашего текущего местоположения;
- поиск по городам, ориентирам и названиям отелей;
- смотрите качественные фотографии отелей и номеров;
- читайте отзывы о гостиницах, узнавая о их слабых и сильных сторонах;
- прилагается карта с интересными местами поблизости отеля.
В целом, можно с уверенностью сказать, что Hotelscan - это одно из лучших приложений для активных путешественников.
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Отзывы о программе Hotelscan
Admin
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