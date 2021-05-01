Perfect Uninstaller для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bazinga
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 925 | Статистика
|Размер:
|6,25 Мб
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Perfect Uninstaller - удобный и простой инструмент для удаления (деинсталляции) приложений на Вашем Android-устройстве. Эта утилита сканирует Ваш девайс на наличие всех программ и их вспомогательных файлов, чтобы при удалении на смартфоне или планшете от них не оставалось никаких следов или мусорных остатков. Вам остается только отметить приложения, от которых хотите избавиться.
Для этого в Perfect Uninstaller предусмотрены функция поиска программ по названию, а также продвинутая сортировка:
- по возрастанию в алфавитном порядке (имя A → Z),
- по убыванию в алфавитном порядке (имя Z → A),
- по размеру приложения - от маленьких к большим и наоборот,
- по дате установки - от самых старых или от самых последних.
Кроме того, если нужно удалить сразу несколько приложений, то для этого реализована пакетная функция удаления - отметьте все ненужные программы и нажмите "Удалить". Кстати, имеющиеся приложения можно увидеть в двух режимах: в виде списка или плиток - используйте то отображение, которое Вам больше нравится. Для более удобной работы в дневное и ночное время предусмотрено два режима цветового интерфейса - черный и белый.
В Perfect Uninstaller еще есть несколько интересных фишек. Например, длинное нажатие по иконке приложения откроет его страничку в Google Play.
Регулярное удаление ненужных приложений - это действительно хорошая привычка, которая сохранит память Вашего устройства, поможет избавиться от мусорных данных, сэкономит заряд батареи и оптимизирует скорость его работы. В этом деле Вам поможет Perfect Uninstaller, который имеет приятный и интуитивно понятный интерфейс без сложных настроек.
Примечание. Perfect Uninstaller может удалять только сторонние приложения (работа с системными программами не поддерживается).
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