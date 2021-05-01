Perfect Uninstaller для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 925 | Статистика
Размер:6,25 Мб
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Perfect Uninstaller - удобный и простой инструмент для удаления (деинсталляции) приложений на Вашем Android-устройстве. Эта утилита сканирует Ваш девайс на наличие всех программ и их вспомогательных файлов, чтобы при удалении на смартфоне или планшете от них не оставалось никаких следов или мусорных остатков. Вам остается только отметить приложения, от которых хотите избавиться.

Для этого в Perfect Uninstaller предусмотрены функция поиска программ по названию, а также продвинутая сортировка:

  • по возрастанию в алфавитном порядке (имя A → Z),
  • по убыванию в алфавитном порядке (имя Z → A),
  • по размеру приложения - от маленьких к большим и наоборот,
  • по дате установки - от самых старых или от самых последних.

Кроме того, если нужно удалить сразу несколько приложений, то для этого реализована пакетная функция удаления - отметьте все ненужные программы и нажмите "Удалить". Кстати, имеющиеся приложения можно увидеть в двух режимах: в виде списка или плиток - используйте то отображение, которое Вам больше нравится. Для более удобной работы в дневное и ночное время предусмотрено два режима цветового интерфейса - черный и белый.

В Perfect Uninstaller еще есть несколько интересных фишек. Например, длинное нажатие по иконке приложения откроет его страничку в Google Play.

Регулярное удаление ненужных приложений - это действительно хорошая привычка, которая сохранит память Вашего устройства, поможет избавиться от мусорных данных, сэкономит заряд батареи и оптимизирует скорость его работы. В этом деле Вам поможет Perfect Uninstaller, который имеет приятный и интуитивно понятный интерфейс без сложных настроек.

Примечание. Perfect Uninstaller может удалять только сторонние приложения (работа с системными программами не поддерживается).

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