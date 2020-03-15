Pocket Radio Player - компактный портативный (не требующий установки в систему) клиент для воспроизведения интернет-радиостанций. В базе приложения уже содержится огромное количество всевозможных радиоканалов: музыкальные, новостные, детские, развлекательные и т.д. А чтобы Вам было проще ориентироваться в этом многообразии станций, предусмотрена фильтрация по жанрам (рок, классика, фолк, готика, хиты, недавно добавленные и т.д.).

Кроме всего, Вы можете создавать и свой список любимых радиостанций и наслаждаться их прослушиванием в любое время. Помимо этого, есть функция записи эфирного вещания в формате .wav - сохраните важную для Вас передачу или музыкальную композицию, которую можно будет повторно послушать даже без подключения к сети интернет.

Программа имеет несколько визуальных тем оформления, чтобы Вам максимально комфортно и приятно было использовать возможности сервиса. Если Вы хотите добавить в список новую радиостанцию, то для этого предусмотрена форма обратной связи с разработчиком, куда Вы можете отправить свой запрос.

В целом, Pocket Radio Player хоть и оснащен только базовым функционалом, но со своей основной задачей качественного и удобного воспроизведения онлайн радиостанций справляется весьма неплохо.