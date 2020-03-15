Pocket Radio Player для Windows

Pocket Radio Player 200309

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Описание Pocket Radio Player 200309Описание   Скачать Pocket Radio Player 200309СКАЧАТЬ (14,27 Мб) Скриншоты Pocket Radio Player 200309Скриншоты (6)   Статистика Pocket Radio Player 200309Статистика   Отзывы о Pocket Radio Player 200309Отзывы (1)  
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3.88 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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Pocket Radio Player - компактный портативный (не требующий установки в систему) клиент для воспроизведения интернет-радиостанций. В базе приложения уже содержится огромное количество всевозможных радиоканалов: музыкальные, новостные, детские, развлекательные и т.д. А чтобы Вам было проще ориентироваться в этом многообразии станций, предусмотрена фильтрация по жанрам (рок, классика, фолк, готика, хиты, недавно добавленные и т.д.).

Кроме всего, Вы можете создавать и свой список любимых радиостанций и наслаждаться их прослушиванием в любое время. Помимо этого, есть функция записи эфирного вещания в формате .wav - сохраните важную для Вас передачу или музыкальную композицию, которую можно будет повторно послушать даже без подключения к сети интернет.

Программа имеет несколько визуальных тем оформления, чтобы Вам максимально комфортно и приятно было использовать возможности сервиса. Если Вы хотите добавить в список новую радиостанцию, то для этого предусмотрена форма обратной связи с разработчиком, куда Вы можете отправить свой запрос.

В целом, Pocket Radio Player хоть и оснащен только базовым функционалом, но со своей основной задачей качественного и удобного воспроизведения онлайн радиостанций справляется весьма неплохо.

Pocket Radio Player
Pocket Radio Player
Pocket Radio Player
Pocket Radio Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 443
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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Отзывы о программе Pocket Radio Player

Clover про Pocket Radio Player 170115 [21-02-2017]

Моя любимая программа для радио. Не пойму почему тут рейтинг всего 2 звездочки.
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