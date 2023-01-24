Voice Notebook для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,3 Мб
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Voice Notebook - приложение для распознавания речи, которое позволяет создавать голосовые заметки и сохранять их локально или отправлять в облачные службы. Поддерживает непрерывный режим диктовки, настраиваемый список заменяемых слов и пунктуации для голосового ввода, управление заглавными буквами, откат последнего речевого ввода по кнопке или через голосовую команду.

Программа может распознавать речь в режиме онлайн или в автономном режиме (автономный режим не доступен для некоторых устройств). Имеет счетчик слов и символов, удобно для двуязычного голосового ввода. Присутствует экспорт заметок в папку "Документы" или "Загрузить" или отправка их в любую текстовую программу, а также доступен импорт текстовых документов из файловых менеджеров и Google диска. Имеет виджет для удобного запуска. Позволяет озвучивать заметки при помощи движка TTS Андроид.

Особенности Voice Notebook:

  • распознавание речи в режиме онлайн или в автономном режиме;
  • счетчик слов и символов;
  • экспорт заметок в папку "Документы" или "Загрузить" или отправка их в любую текстовую программу;
  • импорт текстовых документов из файловых менеджеров и Google диска;
  • виджет для рабочего стола;
  • позволяет озвучивать заметки при помощи движка TTS Андроид;
  • энергосберегающий режим (PRO-версия);
  • "негаснущий экран" с не останавливающейся диктовкой (PRO-версия);
  • авто заполнение email получателя для быстрой отправки голосовых заметок (PRO-версия);
  • мгновенный счетчик слов (PRO-версия);
  • поддержка Bluetooth (PRO-версия);
  • начиная с версии 2.1.5 включает приложение Wear OS (PRO-версия).
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