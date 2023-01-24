Voice Notebook - приложение для распознавания речи, которое позволяет создавать голосовые заметки и сохранять их локально или отправлять в облачные службы. Поддерживает непрерывный режим диктовки, настраиваемый список заменяемых слов и пунктуации для голосового ввода, управление заглавными буквами, откат последнего речевого ввода по кнопке или через голосовую команду.

Программа может распознавать речь в режиме онлайн или в автономном режиме (автономный режим не доступен для некоторых устройств). Имеет счетчик слов и символов, удобно для двуязычного голосового ввода. Присутствует экспорт заметок в папку "Документы" или "Загрузить" или отправка их в любую текстовую программу, а также доступен импорт текстовых документов из файловых менеджеров и Google диска. Имеет виджет для удобного запуска. Позволяет озвучивать заметки при помощи движка TTS Андроид.

Особенности Voice Notebook: