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YouTube By Click 2.2.99
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4.31 из 5, всего оценок - 23
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- Рейтинг программы - 4.31 из 5
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YouTube By Click - отличный и удобный в использовании загрузчик видео роликов из популярнейшего портала YouTube. Кроме этого хостингового ресурса, поддерживается также скачивание файлов из Facebook, Vimeo и Dailymotion.
Разработчики постарались сделать это приложение максимально комфортным в работе. Для того, чтобы скачать интересующий Вас ролик, нужно скопировать его URL-адрес, выбрать папку сохранения, формат файла, определиться с качеством (лучшее, обычное или другое доступное по Вашему усмотрению) и нажать кнопку "Вставить URL". Вот и все - в указанное Вами место начнется загрузка клипа.
Чтоже касается поддерживаемых форматов, в которые Вы можете сохранить скачиваемые видео и аудио файлы, то тут присутствуют самые популярные:
- для видео - mp4, flv, avi, webm. 3gp, wmv,
- для аудио - mp3, wav.
Для еще большей простоты скачивания есть опция проверки буфера обмена: когда Вы скопировали URL-адрес Вам сразу же будет предложено меню сохранения ролика в виде аудио или видео файла. Кроме того, при обычном воспроизведении любого видео на YouTube, Facebook, Vimeo или Dailymotion автоматически всплывает окошко с предложением загрузки, т.е. закачивать нужный файл можно прямо из браузера (Google Chrome, Mozilla FireFox и Internet Explorer) всего одно нажатие.
В общем, YouTube By Click действительно одно из лучших приложений для сохранения на свой ПК любимых и интересных видео роликов и аудио композиций с самых востребованных и популярных ресурсов - YouTube, Facebook, Vimeo и Dailymotion.
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Отзывы о программе YouTube By Click
Вася про YouTube By Click 2.2.82 [31-03-2018]
купил лицензию для youtube click, теперь требуют купить еще премиум, иначе работать твоя лицензия не будет. Скоро сдохнет самый любимый человек-гробовые с нас затребует
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Владимир про YouTube By Click 2.2.78 [19-02-2018]
При попытке скачать с Ютуба видео в формате МП-3, программа
выдала несколько раз ошибку преобразования, а потом стала назойливо предлагать
скачать новую установочную версию, вместо моей портабле. То есть захотела
засерать не только мои мозги, но и вдобавок ещё - реестр в системе.
Удалил.
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Борис в ответ Владимир про YouTube By Click 2.2.92 [17-10-2018]
спасибо за коммент, чуть не установил у себя
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Alemox про YouTube By Click 2.2.78 [29-01-2018]
А зачем. Пользуюсь CentBrowser и никогда не надо было никаких сторонних приложений и программ. Всё встроено. Хоть с ютуба хоть откуда качай штатными средствами всё бесплатно.
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Аня про YouTube By Click 2.2.77 [06-01-2018]
Программа хорошая, НО оплатив лицензию код активации приходится вводить каждый день. Это раздражает!!!
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val про YouTube By Click 2.2.77 [21-12-2017]
попробовал 30 дней а потом давай плати и не хочет работать
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