YouTube By Click для Windows

YouTube By Click 2.2.99

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Описание YouTube By Click 2.2.99Описание   Скачать YouTube By Click 2.2.99СКАЧАТЬ (14,68 Мб) Скриншоты YouTube By Click 2.2.99Скриншоты (7)   Статистика YouTube By Click 2.2.99Статистика   Отзывы о YouTube By Click 2.2.99Отзывы (17)  
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4.31 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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YouTube By Click - отличный и удобный в использовании загрузчик видео роликов из популярнейшего портала YouTube. Кроме этого хостингового ресурса, поддерживается также скачивание файлов из Facebook, Vimeo и Dailymotion.

Разработчики постарались сделать это приложение максимально комфортным в работе. Для того, чтобы скачать интересующий Вас ролик, нужно скопировать его URL-адрес, выбрать папку сохранения, формат файла, определиться с качеством (лучшее, обычное или другое доступное по Вашему усмотрению) и нажать кнопку "Вставить URL". Вот и все - в указанное Вами место начнется загрузка клипа.

Чтоже касается поддерживаемых форматов, в которые Вы можете сохранить скачиваемые видео и аудио файлы, то тут присутствуют самые популярные:

  • для видео - mp4, flv, avi, webm. 3gp, wmv,
  • для аудио - mp3, wav.

Для еще большей простоты скачивания есть опция проверки буфера обмена: когда Вы скопировали URL-адрес Вам сразу же будет предложено меню сохранения ролика в виде аудио или видео файла. Кроме того, при обычном воспроизведении любого видео на YouTube, Facebook, Vimeo или Dailymotion автоматически всплывает окошко с предложением загрузки, т.е. закачивать нужный файл можно прямо из браузера (Google Chrome, Mozilla FireFox и Internet Explorer) всего одно нажатие.

В общем, YouTube By Click действительно одно из лучших приложений для сохранения на свой ПК любимых и интересных видео роликов и аудио композиций с самых востребованных и популярных ресурсов - YouTube, Facebook, Vimeo и Dailymotion.

YouTube By Click
YouTube By Click
YouTube By Click
YouTube By Click
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 8 689
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе YouTube By Click

Вася про YouTube By Click 2.2.82 [31-03-2018]

купил лицензию для youtube click, теперь требуют купить еще премиум, иначе работать твоя лицензия не будет. Скоро сдохнет самый любимый человек-гробовые с нас затребует
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Владимир про YouTube By Click 2.2.78 [19-02-2018]

При попытке скачать с Ютуба видео в формате МП-3, программа
выдала несколько раз ошибку преобразования, а потом стала назойливо предлагать
скачать новую установочную версию, вместо моей портабле. То есть захотела
засерать не только мои мозги, но и вдобавок ещё - реестр в системе.
Удалил.
2 | 1 | Ответить

Борис в ответ Владимир про YouTube By Click 2.2.92 [17-10-2018]

спасибо за коммент, чуть не установил у себя
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Alemox про YouTube By Click 2.2.78 [29-01-2018]

А зачем. Пользуюсь CentBrowser и никогда не надо было никаких сторонних приложений и программ. Всё встроено. Хоть с ютуба хоть откуда качай штатными средствами всё бесплатно.
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Аня про YouTube By Click 2.2.77 [06-01-2018]

Программа хорошая, НО оплатив лицензию код активации приходится вводить каждый день. Это раздражает!!!
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val про YouTube By Click 2.2.77 [21-12-2017]

попробовал 30 дней а потом давай плати и не хочет работать
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