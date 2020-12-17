MyTreeNotes для Android
MyTreeNotes - Записная книжка - бесплатная, простая в использовании и надежная записная книжка, для хранения текстовых заметок в виде дерева.
Особенности MyTreeNotes:
- Быстрый ввод данных, нажав всего одну кнопку
- Хранение данных в виде дерева с неограниченной вложенностью
- Озвучивание текста заметки голосом (с помощью синтезатора речи)
- Быстрый поиск заметок
- Быстрый переход по ссылкам в заметке
- Защита данных паролем
- Копирование/перемещение веток со всей вложенностью
- Сортировка заметок в ветке
- Использование ключевых слов (готовых шаблонов) при вводе данных
- Автоматическое создание резервных копий
- Выгрузка базы данных или ветки на SD-карту, в папку MyTreeNotes
- Загрузка базы данных или ветки с SD-карты, из папки MyTreeNotes
- При загрузке веток, программа предложит несколько вариантов загрузки или объединения данных
- Выгружаемые данные могут быть защищены паролем
- Возможность отправки выгруженной ветки по e-mail
- Возможность загрузки полученной ветки по e-mail
- Автоматическая блокировка программы паролем по таймеру
Программа универсальная, прекрасно подойдет для большинства задач, например:
- Быстро записывать идеи, мысли, заметки, комментарии и т.п.
- Безопасное хранение паролей, PIN кодов и других важных данных, которые будут защищены паролем и т.п.
- Вести электронный личный дневник, который никто кроме вас не прочтет
Внимание! Для защиты важных данных, рекомендуется установить пароль для входа в программу, это позволит защитить ваши данные от несанкционированного доступа, в случае утери мобильного устройства.
- В "Планировщик задач" в "Фильтр" добавили кнопку для удаления тегов.
- Прекращена поддержка устройств Android меньше версии Android 4.1.
- Исправлены выявленные ошибки.
|Оценка:
|4.93/5 голосов - 32
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|iPRG Team
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 652 | Статистика
|Размер:
|6,89 Мб
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Отзывы о программе MyTreeNotes
Игорь про MyTreeNotes - Записная книжка 4.6 для Android [27-06-2016]
При попытке установить любую другую программу из файла apk запускается MyTreeNotes!
Как побороть этот глюк пока не знаю.
Возможно придётся MyTreeNotes пока удалить.
Во всем остальном программа неплохая.
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iPRGTeam в ответ Игорь про MyTreeNotes - Записная книжка 4.7 для Android [01-09-2016]
Мы проверили на многих разных устройствах андроид, данная проблема на наблюдалась, возможно, что на вашем устройстве нет никакой программы которая обрабатывает файлы с расширением "APK" и каким то образом такой программой выбралась наша программа. Установите программу с Google play и такой проблемы точно не будет.
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Серый про MyTreeNotes - Записная книжка для хранения текстовых заметок 3.1 [21-10-2015]
Программа - вещь! Лучше записной книжки еще не встречал.
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