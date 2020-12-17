Отзывы о программе MyTreeNotes

При попытке установить любую другую программу из файла apk запускается MyTreeNotes! Как побороть этот глюк пока не знаю. Возможно придётся MyTreeNotes пока удалить. Во всем остальном программа неплохая. 3 | 2 | Ответить

iPRGTeam Игорь

Мы проверили на многих разных устройствах андроид, данная проблема на наблюдалась, возможно, что на вашем устройстве нет никакой программы которая обрабатывает файлы с расширением "APK" и каким то образом такой программой выбралась наша программа. Установите программу с Google play и такой проблемы точно не будет.

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