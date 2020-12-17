MyTreeNotes для Android

Описание
Отзывы
share
MyTreeNotes скриншот № 2
MyTreeNotes скриншот № 3
MyTreeNotes скриншот № 4

MyTreeNotes - Записная книжка - бесплатная, простая в использовании и надежная записная книжка, для хранения текстовых заметок в виде дерева.

Особенности MyTreeNotes:

  • Быстрый ввод данных, нажав всего одну кнопку
  • Хранение данных в виде дерева с неограниченной вложенностью
  • Озвучивание текста заметки голосом (с помощью синтезатора речи)
  • Быстрый поиск заметок
  • Быстрый переход по ссылкам в заметке
  • Защита данных паролем
  • Копирование/перемещение веток со всей вложенностью
  • Сортировка заметок в ветке
  • Использование ключевых слов (готовых шаблонов) при вводе данных
  • Автоматическое создание резервных копий
  • Выгрузка базы данных или ветки на SD-карту, в папку MyTreeNotes
  • Загрузка базы данных или  ветки с SD-карты, из папки MyTreeNotes
  • При загрузке веток, программа предложит несколько вариантов загрузки или объединения данных
  • Выгружаемые данные могут быть защищены паролем
  • Возможность отправки выгруженной ветки по e-mail
  • Возможность загрузки полученной ветки по e-mail
  • Автоматическая блокировка программы паролем по таймеру

Программа универсальная, прекрасно подойдет для большинства задач, например:

  • Быстро записывать идеи, мысли, заметки, комментарии и т.п.
  • Безопасное хранение паролей, PIN кодов и других важных данных, которые будут защищены паролем и т.п.
  • Вести электронный личный дневник, который никто кроме вас не прочтет

Внимание! Для защиты важных данных, рекомендуется установить пароль для входа в программу, это позволит защитить ваши данные от несанкционированного доступа, в случае утери мобильного устройства.

Что нового в MyTreeNotes 8.6?
  • В "Планировщик задач" в "Фильтр" добавили кнопку для удаления тегов.
  • Прекращена поддержка устройств Android меньше версии Android 4.1.
  • Исправлены выявленные ошибки.
Оценка: 4.93/5 голосов - 32
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 652 | Статистика
Размер:6,89 Мб
СКАЧАТЬ
ТОП-сегодня раздела "Заметки от руки"
 

скачать Блокнот+Блокнот+ 2.4

Блокнот+ - Ваша персональная записная книжка, с которой Вы не упустите ни одной важной детали, просто и быстро создавая записи и напоминания...

скачать DaylioDaylio 1.20.1

Бесплатное приложение, которое представляет собой дневник - трекер настроения....

скачать OneNoteOneNote 16.0.13231.20222

OneNote – ваша записная книжка сохраняет заметки, поддерживает рукописный ввод и работает на...

скачать ColorNoteColorNote 3.10.6

ColorNote - отличный электронный блокнот для Вашего Android-устройства. Здесь Вы сможете легко,...

скачать Быстрый блокнотБыстрый блокнот 2.0.9

Быстрый блокнот - небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой...

скачать Блокнот рыболоваБлокнот рыболова 7.16.0729.01

Блокнот рыболова – приложение предназначено для рыболовов и помогает вести записи о...

Отзывы о программе MyTreeNotes

Игорь про MyTreeNotes - Записная книжка 4.6 для Android [27-06-2016]

При попытке установить любую другую программу из файла apk запускается MyTreeNotes!
Как побороть этот глюк пока не знаю.
Возможно придётся MyTreeNotes пока удалить.
Во всем остальном программа неплохая.
3 | 2 | Ответить

iPRGTeam в ответ Игорь про MyTreeNotes - Записная книжка 4.7 для Android [01-09-2016]

Мы проверили на многих разных устройствах андроид, данная проблема на наблюдалась, возможно, что на вашем устройстве нет никакой программы которая обрабатывает файлы с расширением "APK" и каким то образом такой программой выбралась наша программа. Установите программу с Google play и такой проблемы точно не будет.
3 | 2 | Ответить

Серый про MyTreeNotes - Записная книжка для хранения текстовых заметок 3.1 [21-10-2015]

Программа - вещь! Лучше записной книжки еще не встречал.
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв