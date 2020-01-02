Portal - очень полезное приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, с помощью которого можно быстро и легко передать изображения, видео, документы и другие файлы с персонального компьютера на телефон.

Для того, чтобы начать пользоваться приложением необходимо в браузере на ПК открыть веб-страницу portal.pushbullet.com и просканировать камерой телефона предложенный QR-код, запустив предварительно на смартфоне саму программу.

После этого можно передавать (путем простого перетаскивания) как отдельные файлы, так и целые папки. При передаче файлов используется Wi-Fi-соединение, что подразумевает высокую скорость обмена данными.

В настройках приложения можно выбрать возможность автоматического размещения передаваемых изображений в Галерее, а музыки в одноименной папке Музыка.