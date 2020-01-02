Portal для Android

Portal 1.3.2 для Android

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Описание Portal 1.3.2 для AndroidОписание   Скачать Portal 1.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (6,77 Мб) Скриншоты Portal 1.3.2 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Portal 1.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Portal 1.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Portal - очень полезное приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, с помощью которого можно быстро и легко передать изображения, видео, документы и другие файлы с персонального компьютера на телефон.

Для того, чтобы начать пользоваться приложением необходимо в браузере на ПК открыть веб-страницу portal.pushbullet.com и просканировать камерой телефона предложенный QR-код, запустив предварительно на смартфоне саму программу.

После этого можно передавать (путем простого перетаскивания) как отдельные файлы, так и целые папки. При передаче файлов используется Wi-Fi-соединение, что подразумевает высокую скорость обмена данными.

В настройках приложения можно выбрать возможность автоматического размещения передаваемых изображений в Галерее, а музыки в одноименной папке Музыка.

Portal
Portal
Portal
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 591
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Работа с файлами
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Отзывы о программе Portal

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