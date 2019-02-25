hide.me VPN для Windows

hide.me VPN 2.2.1

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Описание hide.me VPN 2.2.1Описание   Скачать hide.me VPN 2.2.1СКАЧАТЬ (5,58 Мб) Скриншоты hide.me VPN 2.2.1Скриншоты (4)   Статистика hide.me VPN 2.2.1Статистика   Отзывы о hide.me VPN 2.2.1Отзывы (4)  
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4.33 из 5, всего оценок - 44
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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hide.me VPN - клиент VPN для Windows с набором уникальных функций, которые выделяют его среди других решений.

Особенности приложения:

  • Простое Соединение в Один Клик. Использует технологию One-Click Connect, которая дает возможность выбрать предпочитаемый сервер одним щелчком мыши.
  • Система Авто-сервер гарантирует, что пользователь не тратит много времени в поисках наилучшего сервера. Скорость соединения всегда оптимизирована.
  • Автоматическое переподключение. Если соединение прервано из-за таймаута или же по любой другой причине, эта функция автоматически переподключит вас к вашему предпочитаемому серверу после возобновления соединения к интернету.
  • Функция автоматического подключения Auto-Connect помогает автоматически подключаться всякий раз, когда вы включаете ваше оборудование, постоянно обеспечивая вашу конфедициальность.
  • Функция аварийного отключения (Kill Switch) добавлена в VPN клиент hide.me в качестве дополнительного слоя защиты. Эта функция заблокирует весь исходящий и входящий трафик, если по какой-либо причине ваше интернет-соединение будет прервано.

Примечание. В бесплатной версии предусмотрено использование только 3 локаций и 2Гб перенаправленных данных в месяц.

Скриншоты hide.me VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)43 / 45 597
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе hide.me VPN

Garry про hide.me VPN 1.2.13 [07-08-2017]

Мне 45 лет. В компах и ПО немного разбираюсь. Полностью согласен с предыдущим оратором. Возьмите, к примеру, проблему с VPN для XP (на самом-то деле - это дело бесплатное)!!! А из-за этого придурка - Петушенко такие, как вы поставили бесплатную VPN на платную основу только благодаря неграмотности (компьютерному) населения!!!!!!!!!!!!!
9 | 1 | Ответить

Виталий про hide.me VPN 1.2.11 [18-05-2017]

брихуны, не бесплатная а временная... 12 дней всего !!!
4 | 2 | Ответить

АЛЕКС про hide.me VPN 1.2.0 [10-04-2016]

Админы, просто ОГРОМНАЯ проблема - куева хуча программ (спасибо вам), но КРАТКО - как пользоваться этими программами, вы не пишите НИ СТРОЧКИ. Скачали "чайники" и не только... программу - дальше - КУДЫ ЕЁ воткнуть??? Как ей пользоваться? Да, далеко не все программы требуют пояснений - активировали скачку и сразу видно функционал, а вот,, например,- hide.me VPN 1.2.0 - куды её лепить? в браузер?, в папку?, на стол?, себе в карман? Вы совершенно НЕ УЧИТЫВАЕТЕ, что половина населения, старшее поколение - не изучало программирование!!! И даже изучавшую мОлодёш - ставят в ступор "шадевры" любителей стряпать на коленке разные программульки.Мы же не ночевали в их черепушках, что они там замутили воспалённым воображением. И далеко не в каждую программу чудо-програмЩИК считает нужным добавить описание - как его чудо-произведением пользоваться, и что не рекомендуется делать с его детищем. Отсюда и на вашем сайте через один отзыв - вопли: "ПОМОГИТЕеее... которые остаются воплями в пустыне.
18 | 32 | Ответить

МаксиМЫЧ в ответ АЛЕКС про hide.me VPN 1.2.12 [13-06-2017]

Странно... АЛЕКС написал о существующей проблеме, что не все могут разобраться в огромной куче прог, далеко не все имеют подходящее для этого образование и опыт, и НАШЛИСЬ 17 ТУПОГОЛОВЫХ, осуждающих просьбу подробнее описывать функционал программ. Крайне удивлен неадекватности.
9 | 1 | Ответить

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