Отзывы о программе hide.me VPN Garry Мне 45 лет. В компах и ПО немного разбираюсь. Полностью согласен с предыдущим оратором. Возьмите, к примеру, проблему с VPN для XP (на самом-то деле - это дело бесплатное)!!! А из-за этого придурка - Петушенко такие, как вы поставили бесплатную VPN на платную основу только благодаря неграмотности (компьютерному) населения!!!!!!!!!!!!!

9 | 1 | Ответить Виталий брихуны, не бесплатная а временная... 12 дней всего !!!

4 | 2 | Ответить АЛЕКС Админы, просто ОГРОМНАЯ проблема - куева хуча программ (спасибо вам), но КРАТКО - как пользоваться этими программами, вы не пишите НИ СТРОЧКИ. Скачали "чайники" и не только... программу - дальше - КУДЫ ЕЁ воткнуть??? Как ей пользоваться? Да, далеко не все программы требуют пояснений - активировали скачку и сразу видно функционал, а вот,, например,- hide.me VPN 1.2.0 - куды её лепить? в браузер?, в папку?, на стол?, себе в карман? Вы совершенно НЕ УЧИТЫВАЕТЕ, что половина населения, старшее поколение - не изучало программирование!!! И даже изучавшую мОлодёш - ставят в ступор "шадевры" любителей стряпать на коленке разные программульки.Мы же не ночевали в их черепушках, что они там замутили воспалённым воображением. И далеко не в каждую программу чудо-програмЩИК считает нужным добавить описание - как его чудо-произведением пользоваться, и что не рекомендуется делать с его детищем. Отсюда и на вашем сайте через один отзыв - вопли: "ПОМОГИТЕеее... которые остаются воплями в пустыне.

18 | 32 | Ответить МаксиМЫЧ АЛЕКС Странно... АЛЕКС написал о существующей проблеме, что не все могут разобраться в огромной куче прог, далеко не все имеют подходящее для этого образование и опыт, и НАШЛИСЬ 17 ТУПОГОЛОВЫХ, осуждающих просьбу подробнее описывать функционал программ. Крайне удивлен неадекватности.

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