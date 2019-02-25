hide.me VPN - клиент VPN для Windows с набором уникальных функций, которые выделяют его среди других решений.
Особенности приложения:
Простое Соединение в Один Клик. Использует технологию One-Click Connect, которая дает возможность выбрать предпочитаемый сервер одним щелчком мыши.
Система Авто-сервер гарантирует, что пользователь не тратит много времени в поисках наилучшего сервера. Скорость соединения всегда оптимизирована.
Автоматическое переподключение. Если соединение прервано из-за таймаута или же по любой другой причине, эта функция автоматически переподключит вас к вашему предпочитаемому серверу после возобновления соединения к интернету.
Функция автоматического подключения Auto-Connect помогает автоматически подключаться всякий раз, когда вы включаете ваше оборудование, постоянно обеспечивая вашу конфедициальность.
Функция аварийного отключения (Kill Switch) добавлена в VPN клиент hide.me в качестве дополнительного слоя защиты. Эта функция заблокирует весь исходящий и входящий трафик, если по какой-либо причине ваше интернет-соединение будет прервано.
Примечание. В бесплатной версии предусмотрено использование только 3 локаций и 2Гб перенаправленных данных в месяц.
TunnelBear - кроссплатформенный VPN-клиент, который позволяет безопасно серфить в Интернете, скрывать от посторонних глаз конфиденциальные данные и получать доступ к
Отзывы о программе hide.me VPN
Garry про hide.me VPN 1.2.13 [07-08-2017]
Мне 45 лет. В компах и ПО немного разбираюсь. Полностью согласен с предыдущим оратором. Возьмите, к примеру, проблему с VPN для XP (на самом-то деле - это дело бесплатное)!!! А из-за этого придурка - Петушенко такие, как вы поставили бесплатную VPN на платную основу только благодаря неграмотности (компьютерному) населения!!!!!!!!!!!!! 9 | 1 | Ответить
Виталий про hide.me VPN 1.2.11 [18-05-2017]
брихуны, не бесплатная а временная... 12 дней всего !!! 4 | 2 | Ответить
АЛЕКС про hide.me VPN 1.2.0 [10-04-2016]
Админы, просто ОГРОМНАЯ проблема - куева хуча программ (спасибо вам), но КРАТКО - как пользоваться этими программами, вы не пишите НИ СТРОЧКИ. Скачали "чайники" и не только... программу - дальше - КУДЫ ЕЁ воткнуть??? Как ей пользоваться? Да, далеко не все программы требуют пояснений - активировали скачку и сразу видно функционал, а вот,, например,- hide.me VPN 1.2.0 - куды её лепить? в браузер?, в папку?, на стол?, себе в карман? Вы совершенно НЕ УЧИТЫВАЕТЕ, что половина населения, старшее поколение - не изучало программирование!!! И даже изучавшую мОлодёш - ставят в ступор "шадевры" любителей стряпать на коленке разные программульки.Мы же не ночевали в их черепушках, что они там замутили воспалённым воображением. И далеко не в каждую программу чудо-програмЩИК считает нужным добавить описание - как его чудо-произведением пользоваться, и что не рекомендуется делать с его детищем. Отсюда и на вашем сайте через один отзыв - вопли: "ПОМОГИТЕеее... которые остаются воплями в пустыне. 18 | 32 | Ответить
МаксиМЫЧ в ответ АЛЕКС про hide.me VPN 1.2.12 [13-06-2017]
Странно... АЛЕКС написал о существующей проблеме, что не все могут разобраться в огромной куче прог, далеко не все имеют подходящее для этого образование и опыт, и НАШЛИСЬ 17 ТУПОГОЛОВЫХ, осуждающих просьбу подробнее описывать функционал программ. Крайне удивлен неадекватности. 9 | 1 | Ответить