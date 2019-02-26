System Mechanic - программа, которая поможет вашему ПК работать с максимальной производительностью и стабильностью благодаря своим продвинутым функциям оптимизации, обслуживания и исправления ошибок.
Используя эксклюзивные запатентованные технологии, 7 безопасных и эффективных инструментов этой программы исправят ошибки реестра, дефрагментируют жесткий диск, удалят ненужные файлы, ускорят загрузки, увеличат быстродействие Windows и обеспечат максимальную стабильность системы.
Функционал System Mechanic автоматически устраняет ошибки, сбои и замедления работы системы:
Настройка Реестра: безопасный и эффективный инструмент по решению проблем и исправлению ошибок, который выявит и устранит множество распространенных причин загадочных зависаний, замедлений и поломок.
Оптимизация Запуска: определяет тонкие места в процессе запуска ОС, которые портят жизнь вашему ПК и заставляют Windows загружаться целую вечность.
Мастер Памяти: освобождает RAM от ненужных процессов и устраняет утечки памяти для улучшения производительности. Оптимизирует и дефрагментирует память для более быстрой работы программ и игр, для ускорения скачивания.
Очистка ПК: выполняет общесистемное сканирование на предмет неиспользуемых и устаревших файлов, которые остались от ненужных программ и внезапных перезагрузок. Безопасно очищает систему от мусора, который ежедневно накапливается во время работы.
Ускоритель Жесткого Диска: выполняет улучшенную дефрагментацию жесткого диска для ускорения загрузки Windows, запуска программ и работы системы в целом.
Ремонт Ярлыков: находит и исправляет поврежденные ярлыки, которые могут быть причиной удручающих неполадок на беспроблемном в других отношениях компьютере.
Восстановление Интернет-соединения: наладит нестабильное соединение, чтобы вы вернулись онлайн и оставались на связи, когда наиболее в этом нуждаетесь.