ВКонтакте Amberfog - реализация клиента для популярнейшей российской социальной сети, которая содержит некоторые удобные фишки и полезные возможности для более комфортного и безграничного общения. ВКонтакте Amberfog позволит Вам всегда оставаться на связи со своими друзьями и близкими людьми (мессенжер тет-а-тет и групповой чат), быть в курсе всех последних новостей групп, смотреть отдельные фотографии и целые альбомы других пользователей, оставляя комментарии при желании, и многое другое.

Особо стоит выделить режим "Неведимка": Вы будете пользоваться всеми сервисами VK.com, но при этом для других пользователей будете оставаться незамеченными (статус "Онлайн" не отображается). Кстати, чтобы увидеть, когда Ваш друг был в сети, не обязательно даже заходить в свой Профиль - эта информация будет доступна Вам по умолчанию.

Из других интересных возможностей можно отметить одновременную поддержку нескольких аккаунтов (премиум режим), дополнительную защиту PIN-кодом данных (премиум режим), несколько тем визуального оформления клиента (премиум режим), интересный и современный интерфейс в стиле Material Design (как приложениях Google) и т.д.

Одним словом, просто установите ВКонтакте Amberfog и наслаждайтесь полноценным и удобным общением в сети VK.com.