ВКонтакте Amberfog для Android

ВКонтакте Amberfog 4.305.886 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ВКонтакте Amberfog 4.305.886 для AndroidОписание   Скачать ВКонтакте Amberfog 4.305.886 для AndroidСКАЧАТЬ (18,25 Мб) Скриншоты ВКонтакте Amberfog 4.305.886 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ВКонтакте Amberfog 4.305.886 для AndroidСтатистика   Отзывы о ВКонтакте Amberfog 4.305.886 для AndroidОтзывы (2)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ВКонтакте Amberfog - реализация клиента для популярнейшей российской социальной сети, которая содержит некоторые удобные фишки и полезные возможности для более комфортного и безграничного общения. ВКонтакте Amberfog позволит Вам всегда оставаться на связи со своими друзьями и близкими людьми (мессенжер тет-а-тет и групповой чат), быть в курсе всех последних новостей групп, смотреть отдельные фотографии и целые альбомы других пользователей, оставляя комментарии при желании, и многое другое.

Особо стоит выделить режим "Неведимка": Вы будете пользоваться всеми сервисами VK.com, но при этом для других пользователей будете оставаться незамеченными (статус "Онлайн" не отображается). Кстати, чтобы увидеть, когда Ваш друг был в сети, не обязательно даже заходить в свой Профиль - эта информация будет доступна Вам по умолчанию.

Из других интересных возможностей можно отметить одновременную поддержку нескольких аккаунтов (премиум режим), дополнительную защиту PIN-кодом данных (премиум режим), несколько тем визуального оформления клиента (премиум режим), интересный и современный интерфейс в стиле Material Design (как приложениях Google) и т.д.

Одним словом, просто установите ВКонтакте Amberfog и наслаждайтесь полноценным и удобным общением в сети VK.com.

ВКонтакте Amberfog
ВКонтакте Amberfog
ВКонтакте Amberfog
ВКонтакте Amberfog
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 737
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

ВКонтакте 5.28 / 4.8.3 для Android

ВКонтакте – официальный клиент популярной социальной сети. Установив приложение, вы сможете общаться со своими друзьями, создавать и просматривать новости, загружать

Badoo 5.47.1 для Android

Badoo – известная сеть знакомств предлагает найти новых друзей и подруг с помощью официального клиента на Android. Добавляйте фотографии, публикуйте статусы,

ВКонтакте Kate Mobile 49 lite для Android

ВКонтакте Kate Mobile – клиент для социальной сети ВКонтакте отличается дружественным интерфейсом и удобством использования. При желании, можно изменить внешний вид

Сохранялка Фоток ВК 3.0.2 для Android

Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать

Instagram 98.0.0.15.119 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

Facebook Lite 175.0.0.9.119 для Android

Facebook заботится о пользователях с недостаточно быстрым интернетом и устройствами с небольшим объемом памяти. Эта версия стабильно работает в 2G-сетях и не боится

скачать Adguard

Отзывы о программе ВКонтакте Amberfog

Эля про ВКонтакте Amberfog 4.72.450 для Android [16-06-2017]

Очень хороший сайт, рекомендую
2 | 2 | Ответить

Жека про ВКонтакте Amberfog 4.4.5 для Android [26-01-2016]

Случайно. Проги нет для накрутки лайков. В... ВК
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 