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InfoMan 2.3.18
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4.00 из 5, всего оценок - 5
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InfoMan - многофункциональное приложение, которое поможет очистить систему от временных и мусорных файлов, обеспечит синхронизацию файлов между каталогами и носителями информации, сохранит пароли от сервисов (программ, служб) и напомнит о важных событиях.
После установки InfoMan размещается в системном трее. Правым кликом по иконке Вы сможете вызвать меню программы и открыть настройки. Следует отметить, что InfoMan очень гибок в управлении, позволяя Вам самостоятельно определять необходимые параметры для каждой функции в настройках:
- Очистка мусора. Избавьте свою систему и домашние каталоги от временных файлов, почистите историю браузеров, почтовых и других программ.
- Синхронизация файлов. Можно синхронизировать файлы и папки между разными дисками, папками и даже носителями.
- Менеджер паролей. Хранение паролей с возможностью вызвать открытие требуемого сайта из окна со списком.
- Напоминание о событиях. Вы будете своевременно оповещены о каждом важном событии, не пропустив важный звонок, деловую встречу, любимую телепередачу, день рождения друга и т.д.
В целом, InfoMan рассчитан на широкий круг пользователей, объединяя в себе решение основных задач при повседневном использовании ПК.
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|Что нового в InfoMan 2.3.18?
- исправлена ошибка, выход за границу массива при очистке мусора
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