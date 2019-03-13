InfoMan - многофункциональное приложение, которое поможет очистить систему от временных и мусорных файлов, обеспечит синхронизацию файлов между каталогами и носителями информации, сохранит пароли от сервисов (программ, служб) и напомнит о важных событиях.

После установки InfoMan размещается в системном трее. Правым кликом по иконке Вы сможете вызвать меню программы и открыть настройки. Следует отметить, что InfoMan очень гибок в управлении, позволяя Вам самостоятельно определять необходимые параметры для каждой функции в настройках:

Очистка мусора. Избавьте свою систему и домашние каталоги от временных файлов, почистите историю браузеров, почтовых и других программ.

Синхронизация файлов. Можно синхронизировать файлы и папки между разными дисками, папками и даже носителями.

Менеджер паролей. Хранение паролей с возможностью вызвать открытие требуемого сайта из окна со списком.

Напоминание о событиях. Вы будете своевременно оповещены о каждом важном событии, не пропустив важный звонок, деловую встречу, любимую телепередачу, день рождения друга и т.д.

В целом, InfoMan рассчитан на широкий круг пользователей, объединяя в себе решение основных задач при повседневном использовании ПК.