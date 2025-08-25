DevCheck для Android
5.00/5 голосов - 1
5.40
Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Английский
flar2
Бенчмарки, тесты
1 / 1
11.99 Мб
DevCheck — инструмент для детального мониторинга и анализа характеристик мобильного устройства в реальном времени. Отображает полную информацию о процессоре, графическом ускорителе, оперативной памяти, аккумуляторе, датчиках, операционной системе, камере и других компонентах смартфона или планшета.
Программа предоставляет сведения о системе на кристалле (SoC), в том числе архитектуру, частоты, количество ядер и используемые технологии, данные о графическом процессоре, памяти, модулях связи и поддержке Bluetooth. Также пользователи могут просматривать информацию о сетевых подключениях: Wi-Fi, мобильной связи, IP-адресах и параметрах двух SIM-карт. Для пользователей с root-правами доступны расширенные возможности анализа и контроля. Кроме того, пользователи могут мониторить состояние аккумулятора: уровень заряда, температура, напряжение, технология и емкость. Просматривать информацию о характеристиках камеры: разрешение, фокусное расстояние, поддерживаемые режимы съемки и форматы изображений.
Дополнительно в приложении доступны тесты базовых функций устройства: дисплей, сенсорные кнопки, мультитач, фонарик, динамики, микрофон и другие модули. Для расширенной диагностики предлагаются инструменты проверки root-доступа, работы Bluetooth, USB-аксессуаров, GPS и других сервисов.
Список основных возможностей приложения DevCheck:
- Мониторит состояние оборудования и системных характеристик в реальном времени.
- Контролирует состояние аккумулятора: уровень, температура, напряжение, емкость.
- Отображает сведения о характеристиках камеры: диафрагма, ISO, фокусное расстояние, режимы съемки.
- Предоставляет детальную информацию о процессоре, графическом процессоре, памяти и хранилище.
- Отображает данные о Wi-Fi и мобильных сетях, в том числе работу двух SIM-карт.
- Содержит базовые тесты компонентов устройства: дисплей, кнопки, звук, сенсоры.
- Предлагает дополнительные инструменты для проверки root, SafetyNet, GPS и других сервисов.
- Предоставляет расширенные функции для пользователей с root-доступом.
