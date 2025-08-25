DevCheck — инструмент для детального мониторинга и анализа характеристик мобильного устройства в реальном времени. Отображает полную информацию о процессоре, графическом ускорителе, оперативной памяти, аккумуляторе, датчиках, операционной системе, камере и других компонентах смартфона или планшета.

Программа предоставляет сведения о системе на кристалле (SoC), в том числе архитектуру, частоты, количество ядер и используемые технологии, данные о графическом процессоре, памяти, модулях связи и поддержке Bluetooth. Также пользователи могут просматривать информацию о сетевых подключениях: Wi-Fi, мобильной связи, IP-адресах и параметрах двух SIM-карт. Для пользователей с root-правами доступны расширенные возможности анализа и контроля. Кроме того, пользователи могут мониторить состояние аккумулятора: уровень заряда, температура, напряжение, технология и емкость. Просматривать информацию о характеристиках камеры: разрешение, фокусное расстояние, поддерживаемые режимы съемки и форматы изображений.

Дополнительно в приложении доступны тесты базовых функций устройства: дисплей, сенсорные кнопки, мультитач, фонарик, динамики, микрофон и другие модули. Для расширенной диагностики предлагаются инструменты проверки root-доступа, работы Bluetooth, USB-аксессуаров, GPS и других сервисов.

Список основных возможностей приложения DevCheck: