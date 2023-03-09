Sensor Test для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ataraxian Studios
|Категория:
|Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,42 Мб
Sensor Test - утилита, предназначенная для тестирования датчиков и жестов смартфона, предоставляющая информацию о DRM, а также сведения об устройстве, такие как состояние root, статус подключения Wi-Fi и тип сети.
Данное приложение - это универсальный инструмент, который позволяет пользователям отслеживать и тестировать различные датчики на своем устройстве Android. После открытия приложения перед вами открывается главное окно, включающее пять различных категорий: Датчики, Жесты, DRM, Тест и Устройство.
В окне категории Датчики пользователи могут получить доступ к различным датчикам, включая акселерометр, гироскоп, магнитометр, линейное ускорение, вектор вращения, гравитацию, свет, давление, шагомер, температура окружающей среды, пульс, детектор движения и др. В этой категории содержится подробная информация о каждом датчике, включая его текущие показания и журнал, что позволяет пользователям отслеживать работу устройства с течением времени.
Раздел Жесты предоставляет пользователям доступ ко всем видам тестирования жестов. Эти тесты позволяют пользователям увидеть, как их устройство реагирует на различные типы пользовательского ввода и движений, и помогают выявить любые проблемы или неполадки с датчиками или жестами.
Область DRM приложения содержит подробную информацию о Widevine DRM, включая версию, алгоритмы, ID системы, уровень HDCP, уровень отчетности об использовании и многое другое. Пользователи, желающие узнать больше о возможностях DRM на своих устройствах и о том, как они могут повлиять на воспроизведение мультимедиа, могут найти это полезным.
В окне Тест представлены экранные тесты для различных датчиков, включая акселерометр, гироскоп, магнитометр, компас, датчик освещенности, приближения, биометрический датчик и пр. Они разработаны для быстрого выявления любых проблем или неполадок с датчиками устройства, а также для помощи в устранении неполадок и решении любых проблем, которые могут возникнуть.
Наконец, окно Устройство предоставляет пользователям подробную информацию об их устройстве, включая статус "root", готовность SIM-карты, мобильного оператора, статус Wi-Fi соединения, тип сети, IP-адрес, загрузчик и многие другие полезные сведения. Пользователи могут найти эту информацию полезной для диагностики и устранения любых проблем, а также для лучшего понимания возможностей и ограничений своего устройства.
Для пользователей, которые хотят контролировать и тестировать работу датчиков своего Android-устройства, данное приложение является незаменимым инструментом.
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