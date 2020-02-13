lichess - бесплатное приложение для Android, которое позволяет играть в шахматы как против компьютера, так и с другими пользователями в режиме онлайн. Присутствует несколько вариантов игры (Chess960, King Of The Hill, Threecheck, Antichess, Atomic Chess, Horde), а при игре с компьютером можно задавать уровень сложности (от 1 до 8).

Кроме этого пользователь может играть несколько игр одновременно, искать игроков, отслеживать их прогресс, вызывать игроков на поединок, переписываться с соперником во время игры в чате и многое другое.

Основные возможности lichess: