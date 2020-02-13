lichess для Android

lichess 6.3.0 для Android

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Описание lichess 6.3.0 для AndroidОписание   Скачать lichess 6.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (8,75 Мб) Скриншоты lichess 6.3.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика lichess 6.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о lichess 6.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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lichess - бесплатное приложение для Android, которое позволяет играть в шахматы как против компьютера, так и с другими пользователями в режиме онлайн. Присутствует несколько вариантов игры (Chess960, King Of The Hill, Threecheck, Antichess, Atomic Chess, Horde), а при игре с компьютером можно задавать уровень сложности (от 1 до 8).

Кроме этого пользователь может играть несколько игр одновременно, искать игроков, отслеживать их прогресс, вызывать игроков на поединок, переписываться с соперником во время игры в чате и многое другое.

Основные возможности lichess:

  • Возможность играть как против AI, так и против других пользователей в режиме онлайн.
  • Несколько вариантов игры.
  • Возможность задавать уровень сложности (при игре против компьютера).
  • Поиск игроков.
  • Экспорт PGN.
  • Просмотр рейтинга лучших игроков.
  • Анимация фигур.
  • Отображение возможных ходов.
  • Настройка внешнего вида доски и фигур.
  • Встроенный чат.
lichess
lichess
lichess
lichess
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 948
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШахматы, шашки
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Отзывы о программе lichess

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