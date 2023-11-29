Active LiveCD для Windows
|Оценка:
|2.76/5 голосов - 20
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $79.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|23 (July 14, 2023) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LSoft Technologies Inc
|Категории:
|Boot менеджеры - Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 9 479 | Статистика
|Размер:
|629,83 Мб
|СКАЧАТЬ
Active LiveCD - загрузочный диск с набором полезных инструментов для восстановления системы, удаления данных, изменения пароля учетной записи и др.
В состав этого сборника входят:
- Active KillDisk - утилита для безопасного удаления данных на диске,
- Active Disk Backup - утилита для создания резервной копии системы,
- Active Partition Recovery - утилита для восстановления нечитаемых, поврежденных или случайно удаленных разделов или дисков,
- Active UNDELETE - утилита для восстановления удаленных файлов и папок, в том числе и после форматирования диска,
- Active Password Changer - утилита для сброса и изменения данных учетной записи пользователя компьютера (пароль),
- Active Disk Editor - утилита для проверки данных на диске с возможностью просмотра и редактирования секторов.
Программа имеет небольшой размер и отлично умещается не только на DVD-диске, но также и CD. Кроме того, этот набор программ можно записать на USB-флешку или сохранить в виде iso-образа. В случае возникновения проблем в работе компьютера, каких-либо сбоях системы или повреждения отдельных файлов, Вы сможете запустить Active LiveCD и выполнить необходимые действия по реанимации ПК, устранения неполадок и сохранения важной информации.
Добавлены последние версии утилит:
- Active@ KillDisk 23
- Active@ UNDELETE 23
- Active@ Partition Recovery 23
- Active@ Password Changer 23
- Active@ Disk Editor 23
Улучшен Boot Disk Creator
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Отзывы о программе Active LiveCD
Владимир про Active LiveCD 5 (December 20, 2017) [17-10-2018]
1) Столкнулся с тем, что новая версия программы (с офф сайта) не ставится на флешки, либо ставится некорректно.
Пробовали записывать на 2 разных флешки, с 3 разных ПК, образ записывали через руфус, ультраисо и утилиту с офф сайта (перед этим прогнав флешку их же утилитой для форматирования устройства).
При этом с более старой версией всё в порядке: просто записывали образ, с iso-шника программы, через ультраисо. Всё взлетело.
2) Не обнаружил встроенных средств диагностики чего-либо кроме жёстких дисков.
3) При попытке запуска портативных версий программ для диагностики железа (которые закинули в корень флешки), многие выдают ошибки, что данная платформа работу этого софта не поддерживает.
В итоге: на данный момент пользуюсь старой версией ActiveLiveCD. Некоторые portable версии софта на ней так же запускаются, к примеру speccy.
При этом других LiveCD не качаю только в силу лени. А их хватает, в том числе и более компактных, и более функциональных.
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