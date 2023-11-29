Отзывы о программе Active LiveCD

Владимир

1) Столкнулся с тем, что новая версия программы (с офф сайта) не ставится на флешки, либо ставится некорректно.

Пробовали записывать на 2 разных флешки, с 3 разных ПК, образ записывали через руфус, ультраисо и утилиту с офф сайта (перед этим прогнав флешку их же утилитой для форматирования устройства).

При этом с более старой версией всё в порядке: просто записывали образ, с iso-шника программы, через ультраисо. Всё взлетело.



2) Не обнаружил встроенных средств диагностики чего-либо кроме жёстких дисков.



3) При попытке запуска портативных версий программ для диагностики железа (которые закинули в корень флешки), многие выдают ошибки, что данная платформа работу этого софта не поддерживает.



В итоге: на данный момент пользуюсь старой версией ActiveLiveCD. Некоторые portable версии софта на ней так же запускаются, к примеру speccy.

При этом других LiveCD не качаю только в силу лени. А их хватает, в том числе и более компактных, и более функциональных.

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