Ускоритель Компьютера - удобная программа для очистки системы от лишних файлов, оптимизации работы реестра и управления автозагрузкой. Со временем любая операционная система постепенно засоряется различным мусором, неиспользуемыми данными, временными файлами, остатками старых ключей в реестре, неверными расширениями, отсутствующими DLL и т.д. Все это влияет на скорость работы ПК, а может и вообще привести к зависанию операционки, возникновению сбоев и ошибок в работе. Именно поэтому важно периодически чистить свою систему, и помочь в этом Вам сможет приложение Ускоритель Компьютера.

Работать с программой очень легко, никакие специфические знания не требуются. Запустите анализ ПК, и буквально через несколько секунд у Вас будет отчет о наличии лишних мусорных файлах и ошибках в реестре. Вам останется только нажать кнопку "Исправить все" и дождаться окончания этого процесса. Если хотите подробно познакомиться с найденными проблемами, то для этого перейдите в соответствующие разделы "Очистка" или "Реестр".

Помимо этого, Ускоритель Компьютера дает возможность управления автозагрузкой прямо из окна интерфейса. Вы сможете быстро добавить или удалить приложения в автозапуске, освободив ресурсы оперативной памяти при запуске Windows, что значительно ускорит ее загрузку.

Если не хотите проводить регулярную очистку в ручном режиме, то для этого в Ускорителе Компьютера предусмотрен планировщик заданий, позволяющий настроить автоматическую очистку системы от мусорных файлов. Теперь не придется каждый раз запускать программу, достаточно лишь задать периодичность ее работы, и она все сделает за Вас.

Основные возможности:

Полная очистка системы от лишних файлов

Удобное управление автозагрузкой программ

Эффективная оптимизация реестра Windows

Встроенный планировщик для оптимизации ПК

Освобождение гигабайтов места на диске

Ускорение работы компьютера до 70%

В целом, Ускоритель Компьютера весьма полезный инструмент, с помощью которого Вы легко почистите свой компьютер, эффективно удалив системный мусор и освободив гигабайты дискового пространства. После этого Вы сразу же заметите как Ваш ПК начнет работать быстрее и стабильнее.