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Ускоритель Компьютера для Windows

Описание
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Оценка: 3.22/5 голосов - 74
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 995 руб. | Купить
Ограничение:5 дней, ряд оптимизаций закрыт
Версия:4.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Очистка диска - Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):6 / 18 750 | Статистика
Размер:25.32 Мб
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Ускоритель Компьютера - удобная программа для очистки системы от лишних файлов, оптимизации работы реестра и управления автозагрузкой. Со временем любая операционная система постепенно засоряется различным мусором, неиспользуемыми данными, временными файлами, остатками старых ключей в реестре, неверными расширениями, отсутствующими DLL и т.д. Все это влияет на скорость работы ПК, а может и вообще привести к зависанию операционки, возникновению сбоев и ошибок в работе. Именно поэтому важно периодически чистить свою систему, и помочь в этом Вам сможет приложение Ускоритель Компьютера.

Работать с программой очень легко, никакие специфические знания не требуются. Запустите анализ ПК, и буквально через несколько секунд у Вас будет отчет о наличии лишних мусорных файлах и ошибках в реестре. Вам останется только нажать кнопку "Исправить все" и дождаться окончания этого процесса. Если хотите подробно познакомиться с найденными проблемами, то для этого перейдите в соответствующие разделы "Очистка" или "Реестр".

Помимо этого, Ускоритель Компьютера дает возможность управления автозагрузкой прямо из окна интерфейса. Вы сможете быстро добавить или удалить приложения в автозапуске, освободив ресурсы оперативной памяти при запуске Windows, что значительно ускорит ее загрузку.

Если не хотите проводить регулярную очистку в ручном режиме, то для этого в Ускорителе Компьютера предусмотрен планировщик заданий, позволяющий настроить автоматическую очистку системы от мусорных файлов. Теперь не придется каждый раз запускать программу, достаточно лишь задать периодичность ее работы, и она все сделает за Вас.

Основные возможности:

  • Полная очистка системы от лишних файлов
  • Удобное управление автозагрузкой программ
  • Эффективная оптимизация реестра Windows
  • Встроенный планировщик для оптимизации ПК
  • Освобождение гигабайтов места на диске
  • Ускорение работы компьютера до 70%

В целом, Ускоритель Компьютера весьма полезный инструмент, с помощью которого Вы легко почистите свой компьютер, эффективно удалив системный мусор и освободив гигабайты дискового пространства. После этого Вы сразу же заметите как Ваш ПК начнет работать быстрее и стабильнее.

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Отзывы о программе Ускоритель Компьютера

Иван про Ускоритель Компьютера 4.0 [22-12-2024]

После чистки слитела винда
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Сергей про Ускоритель Компьютера 4.0 [06-09-2023]

Официальные представители меня зовут Сергей вчера купил у вас эту чертову программу прислали ключ который не верен. Программа не запускается я как последний лох потерял 990 рублей. Позор вашей компании. Знайте все ини ищут лохов и наживаются на нашей доверчивости.Это сборище обманщиков не верьте ни одному слову представителям этой фирмы.Телефонов нет на письма не отвечают.
5 | 12 | Ответить

Даниил, комьюнити-менедже в ответ Сергей про Ускоритель Компьютера 4.0 [26-09-2023]

Сергей, здравствуйте! Ключ не может быть неверным, скорее всего Вы просто неверно ввели данные. К сожалению, жалоба на данном ресурсе не решит Вашу проблему. Обратитесь, пожалуйста, в нашу службу поддержки — https://amssoft.ru/support.php. Наши сотрудники готовы дать ответ на любую возникшую сложность.
4 | 10 | Ответить

Матвей про Ускоритель Компьютера 4.0 [29-08-2023]

Запустил приложение, начал чистку. Чистка кончилась, и с моим ноутбуком начало что-то не то твориться... После я понял что мой графический процессор был сломан (до чистки с ним всё было нормально)
5 | 8 | Ответить

Даниил, комьюнити-менедже в ответ Матвей про Ускоритель Компьютера 4.0 [26-09-2023]

Матвей, здравствуйте. Извините, но наша программа не может сломать видеокарту. Это нереально. Подтвердите, пожалуйста, Вашу покупку, предоставив номер заказа.
6 | 9 | Ответить

Дмитрий. про Ускоритель Компьютера 4.0 [19-05-2023]

Проверить программу не смог. Пробная (бесплатная) версия отсутствует от слова совсем. С ходу находит кучу хлама и ошибок, а далее только один вариант: Купите у нас непонятно что, аж в четырёх возможных ценниках. Хотя в их же рекламных статьях, платные услуги других разработчиков выдаются за огромный минус, но у них хоть реально есть бесплатные версии. Очень похоже, что эти ребятки просто разводят на деньги.
11 | 6 | Ответить

официальный представитель в ответ Дмитрий. про Ускоритель Компьютера 4.0 [14-06-2023]

Дмитрий, здравствуйте!
Меня зовут Кирилл. Я официальный представитель компании AMS Software.

Действительно, программа не является бесплатной, а пробная версия предоставляется лишь для ознакомления.
Это связано с тем, что над программой постоянно работает целый отдел, а также при покупке любой версии программы Вы получите возможность использовать программу без ограничений по времени, а также техническую поддержку и 12 месяцев бесплатных обновлений программы.
Функций доступных в пробной версии достаточно для того, чтобы принять решение о покупке — в данном случае Вы сразу видите какие файлы программа может почистить.
9 | 8 | Ответить

Петр про Ускоритель Компьютера 4.0 [12-11-2022]

Поставил, попробовал. Ничего не чистит. Все понты. Пооставил ради пробы Опен офис, удалил, прогнал ускорителем, он как обычно на чистом компе нашел тонну мусора. Залез в реестр и что я вижу, все хвосты от Опен офис на месте, программа их просто или не увидела или она в реальности ничего не чистит.
9 | 10 | Ответить

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