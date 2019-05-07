O&O ShutUp10 для Windows

O&O ShutUp10 1.6.1402

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Описание O&O ShutUp10 1.6.1402Описание   Скачать O&O ShutUp10 1.6.1402СКАЧАТЬ (1,01 Мб) Скриншоты O&O ShutUp10 1.6.1402Скриншоты (4)   Статистика O&O ShutUp10 1.6.1402Статистика   Отзывы о O&O ShutUp10 1.6.1402Отзывы (12)  
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4.33 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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O&O ShutUp10 - небольшая портативная утилита для отключения некоторых функций операционной системы Windows 10, с помощью которых Microsoft может отслеживать действия пользователя на ПК. Еще в предварительных релизах операционки Windows 10 упоминалось, что компания может мониторить поведенческую активность и собирать статистические данные о пользователях в целях улучшения работы самой системы. Такая ситуация устраивает далеко не всех пользователей: специально для них и было реализовано данное приложение.

В этой программе Вы сможете отключить такие параметры Windows 10 как запись действий пользователя и биометрических показателей, отправку рабочих данных системы и приложений, разнообразные уведомления, OneDrive, Центр обновления Windows, телеметрию, Защитника Windows, WiFi Sense и многое другое - всего около 50 параметров. Каждая опция включается и отключается путем простого передвижения ползунка.

Из других возможностей O&O ShutUp10 можно отметить создание точки восстановления системы, сброс параметров к настройкам по умолчанию, выключение всех функций в одно нажатие.

В довершение хотелось бы заметить, что пользоваться программой нужно с осторожностью, особенно неопытным пользователям, чтобы не нарушить стабильную работу системы.

O&O ShutUp10
O&O ShutUp10
O&O ShutUp10
O&O ShutUp10
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 17 060
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе O&O ShutUp10

Oger про O&O ShutUp10 1.6.1398.1 [27-09-2018]

Как любопытно. Очень актуально, ибо Вин 10 бесит самодеятельностью
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Alex про O&O ShutUp10 1.6.1396 [22-05-2018]

Прога походу троянит. После установки появилась проблема с воровством паролей. Прога походу тырит личные данные из браузеров с паролями...
1 | 7 | Ответить

MaximSvirida про O&O ShutUp10 1.6.1395 [10-01-2018]

Классно! Я доволен. Самооценка растёт.
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Dmitriy224 про O&O ShutUp10 1.5.1390 [10-09-2017]

Для win 10 самое то!
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Роман. про O&O ShutUp10 1.2.1353 [13-12-2015]

Лучше бы инструкцию написали как это все вручную сделать. Атак х... его знает че она там отключает. Потом систему переустанавливать. Сомневаюсь, что данная программа положительно повлияет на производительность системы. А на счет конфиденциальности, мне лично по х... кто за мной следить будет, Вова Путин или Билл Гейтс. Прога бред.
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гость в ответ Роман. про O&O ShutUp10 1.5.1390 [23-05-2017]

В ней,этой самой программе можно отменить всё,изменить по умолчанию,вернуть одной кнопкой.
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Владимир в ответ Роман. про O&O ShutUp10 1.6.1394 [03-12-2017]

Да ты поставь и посмотри . Там всё видно и никакой инструкции не нужно
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йцукен в ответ гость про O&O ShutUp10 1.6.1400 [05-01-2019]

Наши руки не для скуки, отключи потом включи)
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