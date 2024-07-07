Genius для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.7.4284 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Genius Media Group, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 223 | Статистика
|Размер:
|64.65 Мб
|СКАЧАТЬ
Genius - официальный мобильный клиент сервиса Genius для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно искать тексты любимых зарубежных песен, а также видеоклипы к композициям и ознакомиться с аннотациями к тексту песен.
Кроме этого присутствует возможность голосовать в аннотациях (необходима авторизация). На данный момент коллекция включает в себя более 1,7 млн. Также можно просматривать наиболее популярные запросы пользователей.
- Refreshed onboarding experience
- New bottom navigation makes navigating the Genius app faster and easier
- Moved activity to bottom navigation for signed in contributors
- Updated sign in & sign up experience
- New design system with button and typography styles
- Improved annotation creation and lyric editing experience
- Improved lyric card creation
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