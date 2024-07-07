Genius для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.7.4284 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 223 | Статистика
Размер:64.65 Мб
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Genius - официальный мобильный клиент сервиса Genius для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно искать тексты любимых зарубежных песен, а также видеоклипы к композициям и ознакомиться с аннотациями к тексту песен.

Кроме этого присутствует возможность голосовать в аннотациях (необходима авторизация). На данный момент коллекция включает в себя более 1,7 млн. Также можно просматривать наиболее популярные запросы пользователей.

Что нового в Genius 7.0.7.4284?
  • Refreshed onboarding experience
  • New bottom navigation makes navigating the Genius app faster and easier
  • Moved activity to bottom navigation for signed in contributors
  • Updated sign in & sign up experience
  • New design system with button and typography styles
  • Improved annotation creation and lyric editing experience
  • Improved lyric card creation
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