ClipGrab - отличный полностью бесплатный загрузчик видеороликов на Ваш ПК из таких популярных ресурсов как YouTube, Vimeo, Dailymotion и многих других. Так легко и просто скачивать клипы еще никогда не было. Прямо в приложении реализована поисковая строка, где задается название интересующего Вас видео. Кроме того, Вы можете скопировать в буфер обмена URL-адрес на нужный ролик из любого сервиса и вставить его в ClipGrab: программа сразу же отобразит Вам превью, чтобы Вы убедились в правильности скачиваемого клипа.

Перед загрузкой есть возможность указать качество видеоматериала и формат выходного файла, т.е. программа не просто сохраняет клипы на компьютере, но позволяет сразу же и конвертировать их. Доступны форматы WMV, MPEG4, OGG Theora, MP3 (только аудио), OGG Vorbis (только аудио).

В настройках можно указать место загрузки, назначить работу с буфером обмена и уведомлениями, установить метку сохранения тегов (для MP3-файлов) и задать другие параметры. После окончания скачивания ролика можно сразу же открыть папку назначения и приступить к просмотру (прослушиванию) сохраненного материала.