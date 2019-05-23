CentBrowser

Cent Browser - является усовершенствованной версией браузера Chromium, которая объединяет множество полезных функций, таких как прокрутка панели вкладок, жесты мышью, супер перетаскивание и управление поведением вкладок. Это делает веб-серфинг более удобным и комфортным.

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель

Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети,