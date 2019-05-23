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CentBrowser 3.9.2.45
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4.53 из 5, всего оценок - 142
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- Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Cent Browser - является усовершенствованной версией браузера Chromium, которая объединяет множество полезных функций, таких как прокрутка панели вкладок, жесты мышью, супер перетаскивание и управление поведением вкладок. Это делает веб-серфинг более удобным и комфортным.
Особенности программы:
- наличие Portable версии
- настраиваемое поведение вкладок, включая запрос при закрытии браузера с несколькими вкладками
- прокручиваемая панель вкладок с кнопкой индикации невидимых вкладок
- быстрое восстановление когда-то закрытой вкладки
- жесты мыши
- Boss Key, через систему клавиш по умолчанию Ctrl + `
- Super Drag
- возможность однопроцессного режима работы
- задание папки для размещения кэша
- автоскрытие панели закладок
- новая инкогнито вкладка
- копирование текста ссылки
- поиск из контексного меню в нескольких поисковых системах
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|Что нового в CentBrowser 3.9.2.45?
- Обновлен Chromium до 72.0.3626.121
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе CentBrowser
Владимир про CentBrowser 3.5.3.50 [23-10-2018]
Да получше то кент хрома будет, хотя бы тем, что по переустановке системы, или при переносе на другой пк, достаточно перенести из CentBrowser папку User Data на другую машину, и все пучком будет, попробуй это в хроме проделать.
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frai про CentBrowser 3.5.3.50 [25-08-2018]
А как же Вивальди? Это же мегакомбаин с очень гибкими настройками. Хотелось бы какой то сравнительный анализ его и Цента...
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Дмитрий про CentBrowser 3.5.3.50 [26-07-2018]
Что могу сказать... Да, действительно – шустрый браузер, но... при работе в портативной версии заметил, что браузер мусорит в реестре..., изменяет базы данных windows. При закрытии браузера, остаются висячие процессы ‘chrome.exe’, которые нужно закрывать принудительно...
Вердикт: Отнёсся с осторожностью, оставил для тестов в коллекцию браузеров, с запуском только в песочнице с настройками: принудительного завершения процессов и очистки по завершению работы браузера.
P.S. Сам не поклонник браузеров на базе Chromium , но есть интерес к подобным проектам и желаниям что-то улучшить. Буду следить за развитием...
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Павел про CentBrowser 3.4.3.38 [30-05-2018]
Наткнулся на интервью с разработчиком браузера. Весьма любопытно )))) https://rubrowsers.ru/news/intervyu-s-sozdatelem-cent-browser/
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Alemox про CentBrowser 3.4.3.38 [15-05-2018]
Самый лучший браузер. Вопрос один. Где вы взяли версию 3.4.3.38, если ещё на официальном сайте ничего про неё нет?
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