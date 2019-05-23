CentBrowser для Windows

CentBrowser 3.9.2.45

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Описание CentBrowser 3.9.2.45Описание   Скачать CentBrowser 3.9.2.45СКАЧАТЬ (60,52 Мб) Скриншоты CentBrowser 3.9.2.45Скриншоты (11)   Статистика CentBrowser 3.9.2.45Статистика   Отзывы о CentBrowser 3.9.2.45Отзывы (29)  
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4.53 из 5, всего оценок - 142
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Cent Browser - является усовершенствованной версией браузера Chromium, которая объединяет множество полезных функций, таких как прокрутка панели вкладок, жесты мышью, супер перетаскивание и управление поведением вкладок. Это делает веб-серфинг более удобным и комфортным.

Особенности программы:

  • наличие Portable версии
  • настраиваемое поведение вкладок, включая запрос при закрытии браузера с несколькими вкладками
  • прокручиваемая панель вкладок с кнопкой индикации невидимых вкладок
  • быстрое восстановление когда-то закрытой вкладки
  • жесты мыши
  • Boss Key, через систему клавиш по умолчанию Ctrl + `
  • Super Drag
  • возможность однопроцессного режима работы
  • задание папки для размещения кэша
  • автоскрытие панели закладок
  • новая инкогнито вкладка
  • копирование текста ссылки
  • поиск из контексного меню в нескольких поисковых системах
Что нового в CentBrowser 3.9.2.45?
  • Обновлен Chromium до 72.0.3626.121
  • Исправлены ошибки
CentBrowser
CentBrowser
CentBrowser
CentBrowser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 098
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе CentBrowser

Владимир про CentBrowser 3.5.3.50 [23-10-2018]

Да получше то кент хрома будет, хотя бы тем, что по переустановке системы, или при переносе на другой пк, достаточно перенести из CentBrowser папку User Data на другую машину, и все пучком будет, попробуй это в хроме проделать.
3 | | Ответить

frai про CentBrowser 3.5.3.50 [25-08-2018]

А как же Вивальди? Это же мегакомбаин с очень гибкими настройками. Хотелось бы какой то сравнительный анализ его и Цента...
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Дмитрий про CentBrowser 3.5.3.50 [26-07-2018]

Что могу сказать... Да, действительно – шустрый браузер, но... при работе в портативной версии заметил, что браузер мусорит в реестре..., изменяет базы данных windows. При закрытии браузера, остаются висячие процессы ‘chrome.exe’, которые нужно закрывать принудительно...
Вердикт: Отнёсся с осторожностью, оставил для тестов в коллекцию браузеров, с запуском только в песочнице с настройками: принудительного завершения процессов и очистки по завершению работы браузера.
P.S. Сам не поклонник браузеров на базе Chromium , но есть интерес к подобным проектам и желаниям что-то улучшить. Буду следить за развитием...
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Павел про CentBrowser 3.4.3.38 [30-05-2018]

Наткнулся на интервью с разработчиком браузера. Весьма любопытно )))) https://rubrowsers.ru/news/intervyu-s-sozdatelem-cent-browser/
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Alemox про CentBrowser 3.4.3.38 [15-05-2018]

Самый лучший браузер. Вопрос один. Где вы взяли версию 3.4.3.38, если ещё на официальном сайте ничего про неё нет?
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