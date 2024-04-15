All-In-One Offline Maps для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:6.95 Мб
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All-In-One Offline Maps - это удобное приложение для просмотра карт в оффлайн режиме. Забудьте о необходимости ожидания загрузки карты каждый раз при открытии. С All-In-One Offline Maps карты сохраняются на вашем устройстве, готовые к мгновенному доступу даже без интернета.

Особенности приложения:

  • Разнообразие карт: от классических дорожных карт до топографических и спутниковых карт, с возможностью наложения различных слоев для обогащения информации.
  • Простое управление слоями карт, настройка их прозрачности, контрастности и яркости.
  • Быстрое сохранение и удаление участков карты для последующего доступа.
  • Добавление и управление метками, путевыми точками, маршрутами и треками на карте с помощью удобного проводника меток.
  • Отображение текущего местоположения и направления на карте с возможностью вращения в соответствии с движением устройства.
  • Включение/отключение позиционирования для экономии заряда батареи.
  • Разнообразие единиц измерения расстояний и различные форматы координат.
  • Возможность импорта координат из различных источников и отображение координатной сетки на карте.

В общем, All-In-One Offline Maps предоставляет полный функционал для удобного и эффективного использования карт в любой ситуации. Отличный выбор для путешественников и активных пользователей, которым важна доступность карт вне зависимости от интернет-соединения.

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