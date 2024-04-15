All-In-One Offline Maps - это удобное приложение для просмотра карт в оффлайн режиме. Забудьте о необходимости ожидания загрузки карты каждый раз при открытии. С All-In-One Offline Maps карты сохраняются на вашем устройстве, готовые к мгновенному доступу даже без интернета.

Особенности приложения:

Разнообразие карт: от классических дорожных карт до топографических и спутниковых карт, с возможностью наложения различных слоев для обогащения информации.

Простое управление слоями карт, настройка их прозрачности, контрастности и яркости.

Быстрое сохранение и удаление участков карты для последующего доступа.

Добавление и управление метками, путевыми точками, маршрутами и треками на карте с помощью удобного проводника меток.

Отображение текущего местоположения и направления на карте с возможностью вращения в соответствии с движением устройства.

Включение/отключение позиционирования для экономии заряда батареи.

Разнообразие единиц измерения расстояний и различные форматы координат.

Возможность импорта координат из различных источников и отображение координатной сетки на карте.

В общем, All-In-One Offline Maps предоставляет полный функционал для удобного и эффективного использования карт в любой ситуации. Отличный выбор для путешественников и активных пользователей, которым важна доступность карт вне зависимости от интернет-соединения.