All-In-One Offline Maps для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Psyberia
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|6.95 Мб
|СКАЧАТЬ
All-In-One Offline Maps - это удобное приложение для просмотра карт в оффлайн режиме. Забудьте о необходимости ожидания загрузки карты каждый раз при открытии. С All-In-One Offline Maps карты сохраняются на вашем устройстве, готовые к мгновенному доступу даже без интернета.
Особенности приложения:
- Разнообразие карт: от классических дорожных карт до топографических и спутниковых карт, с возможностью наложения различных слоев для обогащения информации.
- Простое управление слоями карт, настройка их прозрачности, контрастности и яркости.
- Быстрое сохранение и удаление участков карты для последующего доступа.
- Добавление и управление метками, путевыми точками, маршрутами и треками на карте с помощью удобного проводника меток.
- Отображение текущего местоположения и направления на карте с возможностью вращения в соответствии с движением устройства.
- Включение/отключение позиционирования для экономии заряда батареи.
- Разнообразие единиц измерения расстояний и различные форматы координат.
- Возможность импорта координат из различных источников и отображение координатной сетки на карте.
В общем, All-In-One Offline Maps предоставляет полный функционал для удобного и эффективного использования карт в любой ситуации. Отличный выбор для путешественников и активных пользователей, которым важна доступность карт вне зависимости от интернет-соединения.
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