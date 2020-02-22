Microtrip - увлекательная аркада для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит управлять клеткой, пробирающейся в недрах организма.

На пути персонажа будут встречаться всевозможные препятствия и бактерии, так и норовящие прервать это захватывающее путешествие. Питается наша клетка белыми микроорганизмами, причем нужно стараться собирать попадающиеся время от времени капсулы, содержащие в себе разнообразные бонусы, благодаря которым главный герой может уменьшиться в размерах, отпугнуть противников, временно приобрести способность магнетизма и пр.

Управление осуществляется при помощи встроенного акселерометра или путем тапания по экрану. Чем глубже Вы сможете пройти, переходя с одной локации на другую, тем больше заработаете очков. Но вполне традиционно чем дальше проходит игрок, тем сложнее становиться выживать, увеличивается скорость передвижения, количество врагов и препятствий, усложняющие и так не простое маневрирование.

Microtrip несомненно найдет своих поклонников, благодаря сочетанию минимализма и довольно высокой сложности геймплея, наличию красочной графики и веселого музыкального сопровождения.