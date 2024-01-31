SleepTimer - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, которое будет полезно тем пользователям, которые любят засыпать под любимую музыку. Программа представляет собой таймер обратного отсчета с поддержкой практически всех популярных проигрывателей и стриминговых сервисов, в том числе Google Play Music, TuneIn Радио, Spotify, YouTube и др.

Пользователю достаточно вручную выставить таймер и запустить заранее выбранное приложение - в конце отсчета SleepTimer постепенно снижает громкость музыки, а затем и вовсе выключает плеер, что положительно скажется не только на Вашем сне, но и на заряде аккумуляторной батареи устройства.

Присутствует возможность создавать шаблоны для наиболее часто используемых таймеров и быстро переключаться между созданными пресетами.

Основные возможности SleepTimer: