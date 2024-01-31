SleepTimer для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:22.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 477 | Статистика
Размер:6,07 Мб
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SleepTimer - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, которое будет полезно тем пользователям, которые любят засыпать под любимую музыку. Программа представляет собой таймер обратного отсчета с поддержкой практически всех популярных проигрывателей и стриминговых сервисов, в том числе Google Play Music, TuneIn Радио, Spotify, YouTube и др.

Пользователю достаточно вручную выставить таймер и запустить заранее выбранное приложение - в конце отсчета SleepTimer постепенно снижает громкость музыки, а затем и вовсе выключает плеер, что положительно скажется не только на Вашем сне, но и на заряде аккумуляторной батареи устройства.

Присутствует возможность создавать шаблоны для наиболее часто используемых таймеров и быстро переключаться между созданными пресетами.

Основные возможности SleepTimer:

  • Простая установка таймера обратного отсчета (можно задать любое значение в мин.).
  • Поддержка большого количества аудиопроигрывателей (в том числе стриминговых сервисов).
  • Возможность продлить таймер путем встряхивания мобильного устройства.
  • Наличие опции, позволяющей проиграть трек оконца перед полным выключением проигрывателя.
  • Возможность по истечению таймера выключить Wi-Fi или Bluetooth, включить беззвучный режим, выключить телефон и пр.
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