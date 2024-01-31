SleepTimer для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|22.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|pboos
|Категории:
|другое - Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 477 | Статистика
|Размер:
|6,07 Мб
|СКАЧАТЬ
SleepTimer - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, которое будет полезно тем пользователям, которые любят засыпать под любимую музыку. Программа представляет собой таймер обратного отсчета с поддержкой практически всех популярных проигрывателей и стриминговых сервисов, в том числе Google Play Music, TuneIn Радио, Spotify, YouTube и др.
Пользователю достаточно вручную выставить таймер и запустить заранее выбранное приложение - в конце отсчета SleepTimer постепенно снижает громкость музыки, а затем и вовсе выключает плеер, что положительно скажется не только на Вашем сне, но и на заряде аккумуляторной батареи устройства.
Присутствует возможность создавать шаблоны для наиболее часто используемых таймеров и быстро переключаться между созданными пресетами.
Основные возможности SleepTimer:
- Простая установка таймера обратного отсчета (можно задать любое значение в мин.).
- Поддержка большого количества аудиопроигрывателей (в том числе стриминговых сервисов).
- Возможность продлить таймер путем встряхивания мобильного устройства.
- Наличие опции, позволяющей проиграть трек оконца перед полным выключением проигрывателя.
- Возможность по истечению таймера выключить Wi-Fi или Bluetooth, включить беззвучный режим, выключить телефон и пр.
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Admin
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