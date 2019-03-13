Sublime Text для Windows

Sublime Text 3.2 Build 3200

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Описание Sublime Text 3.2 Build 3200Описание   Скачать Sublime Text 3.2 Build 3200СКАЧАТЬ (9,83 Мб) Скриншоты Sublime Text 3.2 Build 3200Скриншоты (6)   Статистика Sublime Text 3.2 Build 3200Статистика   Отзывы о Sublime Text 3.2 Build 3200Отзывы (16)  
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4.22 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 4.22 из 5
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Sublime Text - многофункциональный текстовый редактор с широким набором удобных инструментов для выделения, маркировки и обработки текстовых фрагментов кода.

Интерфейс этого редактора очень лаконичен. Зато скорость работы и отклика на все Ваши действия на достаточно высоком уровне. Поддерживает огромное количество языков (C++, Dylan, Erlang, HTML, Haskell, Java, JavaScript, Lua, Markdown, MATLAB, Perl, PHP, Python, Ruby, SQL, XML и др.) и предлагает на выбор около 20 цветовых схем. Весьма удобно, что реализован полноэкранный режим - очень полезно, если не хотите, чтобы Вас что-то отвлекало от полноценной работы. Кроме того, для Вас приготовлены так называемые мультипанели: можно параллельно работать с несколькими файлами в одном окне, что намного удобнее, чем использовать несколько отдельных окон.

Хочется выделить такую фишку как миникарта - в правой части редактора расположена колонка, в которой в миниатюре расположены примерно 5-6 экранов с текстом. Это позволяет быстро перемещаться по коду и находить нужные элементы.

Кто работает с кодом знает, как важна в текстовом редакторе подсветка. Так вот в приложении есть возможность найти и подсветить ближайшие парные скобки просто поставив курсор внутрь какой-нибудь сложной функции - на самом деле очень удобно и практично.

Что же касается работы непосредственно с текстом, то и тут утилита имеет много преимуществ: поддержка снипетов, автозавершение ввода функций, работа с макросами, удобный поиск, проверка орфографии, мультивыделение, закладки нужных мест, функция автосохранения и другое. Если и этого функционала мало, то его легко расширить за счет плагинов.

Программа очень гибка в настройке, практически все опции редактора настраиваются вручную в текстовых файлах - сразу видно все параметры и описание их назначений. Для часто выполняемых операций доступны комбинации горячих клавиш. В общем, преимушества редактора по достоинству оценят все, кто так или иначе связан с редактирование кода или разметки - программисты, администраторы и т.д.

Sublime Text
Sublime Text
Sublime Text
Sublime Text
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)143 / 46 900
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Редакторы кода
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Отзывы о программе Sublime Text

Герман про Sublime Text 3 Build 3176 [31-12-2018]

Как включить папку untitled в sublame
2 | 3 | Ответить

Недо програмист про Sublime Text 3 Build 3176 [08-10-2018]

установил всё норм а может кто подсказать для этого есть какой нибуть русификатор пусть и не официальный ато решил написать бота(ну как решил, пытаюсь через кровь и пот но не выходит пока) и хотелось бы иметь русификатор что бы лудше розбиратся
| 17 | Ответить

Знаток про Sublime Text 3 Build 3176 [18-08-2018]

Что-то не пойму, на сайте говорится, что это платная программа.
2 | 10 | Ответить

gh про Sublime Text 3 Build 3176 [17-08-2018]

как установить? везде реклама с надписью установить.
| 17 | Ответить

ТК про Sublime Text 3 Build 3176 [30-07-2018]

Лицензия почему-то сбрасывается. Помогите, пожалуйста, найти действующий ключ((
3 | 5 | Ответить

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