KineMaster для Android

KineMaster 4.12.3.15162.GP для Android

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Описание KineMaster 4.12.3.15162.GP для AndroidОписание   Скачать KineMaster 4.12.3.15162.GP для AndroidСКАЧАТЬ (76,3 Мб) Скриншоты KineMaster 4.12.3.15162.GP для AndroidСкриншоты (7)   Статистика KineMaster 4.12.3.15162.GP для AndroidСтатистика   Отзывы о KineMaster 4.12.3.15162.GP для AndroidОтзывы (0)  
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4.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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KineMaster - бесплатный видеоредактор для Android, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для создания собственных видеороликов и клипов.

Приложение поддерживает полноценную работу с тайм-лентой, дает возможность обрезать видео, добавлять эффекты переходов, накладывать аудиодорожки и многое другое.

Основные возможности KineMaster:

  • Создание полноформатных видеороликов.
  • Поддержка drag-and-drop.
  • Возможность импорта видео, аудио и изображений.
  • Различные эффекты перехода.
  • Функции вращения видео и картинка в картинке.
  • Добавление комментариев в видео.
  • Поддержка полноценную работу с тайм-лентой.
  • Поддержка видео форматов MP4 (H.264 Baseline/Main/High профили + AAC LC), 3GP (H.264 Baseline/Main/High профили + AAC LC), MOV(H.264 + AAC LC).
  • Поддержка аудио форматов MP3, M4A, AAC.
  • Поддержка графических изображений JPG, PNG.
  • Звуко- и видеозапись в реальном времени.
KineMaster
KineMaster
KineMaster
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 207
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

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Отзывы о программе KineMaster

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Отзывов о программе KineMaster 4.12.3.15162.GP для Android пока нет, можете добавить...

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