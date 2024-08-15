Swipeup Utility для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Adrian Campos
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 195 | Статистика
|Размер:
|2.18 Мб
|СКАЧАТЬ
Swipeup Utility - небольшая бесплатная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно задать действие на свайп вверх (или удержание кнопки).
Например можно запустить любое из установленных приложений, предоставить быстрый доступ к камере, калькулятору, перейти к голосовому поиску, имитировать нажатие кнопки «Домой», переключиться на последние запущенное приложение, включить фонарик, переключить радиостанцию и многое другое (для некоторых из перечисленных функций потребуется приобрести платную версию).
В настройках можно как задать действие, так и сбросить все настройки до значений назначенных по умолчанию.
2.1.3:
- Removed Internet permission
2.1.2:
- Support for 7.1
- App Shortcuts
- Fingerprint launch: Individually enable/disable tap, registered, and unregistered fingers
2.1.1:
- Fixed crash on certain 6.0 devices
2.1.0:
- Fingerprint support! Tap the fingerprint sensor to launch your action.
- Cleaned up menu
2.0.7:
- Added home screen shortcut that launches Swipeup Utility's action.
Google Play Store 25.0.29-16 368909241
Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта...
AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях...
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...
Яндекс.Клавиатура – современная электронная клавиатура представляет собой нечто...
Простое и интуитивное Android-приложение, которое позволяет записывать стандартную...
GO Keyboard – качественная сторонняя клавиатура увеличит скорость набора текста и избавит от...
Отзывы о программе Swipeup Utility
Admin
Отзывов о программе Swipeup Utility 2.1.3 пока нет, можете добавить...