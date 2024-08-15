Swipeup Utility для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 195 | Статистика
Размер:2.18 Мб
СКАЧАТЬ
Swipeup Utility скриншот № 1
Swipeup Utility скриншот № 2

Swipeup Utility - небольшая бесплатная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно задать действие на свайп вверх (или удержание кнопки).

Например можно запустить любое из установленных приложений, предоставить быстрый доступ к камере, калькулятору, перейти к голосовому поиску, имитировать нажатие кнопки «Домой», переключиться на последние запущенное приложение, включить фонарик, переключить радиостанцию и многое другое (для некоторых из перечисленных функций потребуется приобрести платную версию).

В настройках можно как задать действие, так и сбросить все настройки до значений назначенных по умолчанию.

Что нового в Swipeup Utility 2.1.3?

2.1.3:

  • Removed Internet permission

2.1.2:

  • Support for 7.1
  • App Shortcuts
  • Fingerprint launch: Individually enable/disable tap, registered, and unregistered fingers

2.1.1:

  • Fixed crash on certain 6.0 devices

2.1.0:

  • Fingerprint support! Tap the fingerprint sensor to launch your action.
  • Cleaned up menu

2.0.7:

  • Added home screen shortcut that launches Swipeup Utility's action.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Google Play StoreGoogle Play Store 25.0.29-16 368909241

Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта...

скачать AIDA64AIDA64 2.02

AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях...

скачать CPU-ZCPU-Z 1.43

CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...

скачать Яндекс.КлавиатураЯндекс.Клавиатура 75.8

Яндекс.Клавиатура – современная электронная клавиатура представляет собой нечто...

скачать NFC ToolsNFC Tools 8.6.1

Простое и интуитивное Android-приложение, которое позволяет записывать стандартную...

скачать GO KeyboardGO Keyboard 3.62

GO Keyboard – качественная сторонняя клавиатура увеличит скорость набора текста и избавит от...

Отзывы о программе Swipeup Utility

Admin

Отзывов о программе Swipeup Utility 2.1.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв