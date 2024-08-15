Swipeup Utility - небольшая бесплатная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно задать действие на свайп вверх (или удержание кнопки).

Например можно запустить любое из установленных приложений, предоставить быстрый доступ к камере, калькулятору, перейти к голосовому поиску, имитировать нажатие кнопки «Домой», переключиться на последние запущенное приложение, включить фонарик, переключить радиостанцию и многое другое (для некоторых из перечисленных функций потребуется приобрести платную версию).

В настройках можно как задать действие, так и сбросить все настройки до значений назначенных по умолчанию.