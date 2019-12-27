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Spybot Anti-Beacon for Windows 10 для Windows

Spybot Anti-Beacon for Windows 10 3.4

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Описание Spybot Anti-Beacon for Windows 10 3.4Описание   Скачать Spybot Anti-Beacon for Windows 10 3.4СКАЧАТЬ (11,15 Мб) Скриншоты Spybot Anti-Beacon for Windows 10 3.4Скриншоты (4)   Статистика Spybot Anti-Beacon for Windows 10 3.4Статистика   Отзывы о Spybot Anti-Beacon for Windows 10 3.4Отзывы (6)  
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4.90 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.90 из 5
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Spybot Anti-Beacon for Windows 10 - небольшая бесплатная утилита, предназначенная для блокирования и остановки различных методов отслеживания (например, телеметрия), которые присутствуют в Windows 10.

В верхней части окна расположена полоса, окрашенная в красный цвет, которая показывает на сколько процентов защищена конфиденциальность пользователя. Ниже отображаются модули операционной системы, которые доступны для отключения.

Spybot Anti-Beacon отключает хосты и службы телеметрии, программу улучшения качества, WiFi контроль, запись действий на компе, обновление ОС через P2P, блокирует приложения, которые используют идентификатор рекламы и т.д.

Для блокировки отслеживания нужно нажать кнопку Immunize. Кнопка Undo позволит отменить изменения сделанные программой.

Также вы сможете отключить и некоторые другие модули Windows 10, такие как OneDrive, Cortana, поиск и удаленный реестр. Данная функция доступна во кладке "Оptional".

Программа не требует установки, достаточно разархивировать и запустить.

Spybot Anti-Beacon for Windows 10
Spybot Anti-Beacon for Windows 10
Spybot Anti-Beacon for Windows 10
Spybot Anti-Beacon for Windows 10
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 16 280
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Spybot Anti-Beacon for Windows 10

Дмитрий про Spybot Anti-Beacon for Windows 10 3.1 [20-12-2018]

Прога НЕ БЕСПЛАТНАЯ, бесплатно только демо-версия, которая блокирует только 28 ненужных трекеров, а всего их почти 100, и автообновление только у платной
3 | 8 | Ответить

сергей про Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.6 [30-06-2017]

сколько искал и наконец нашёл винда и впрям быстрей работает новерно потому что она всё говно блокирует
4 | 3 | Ответить

serg про Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.6 [26-03-2017]

Прекрасная прога!!!!
2 | 3 | Ответить

Сергей про Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.6 [25-02-2017]

Отличная прога.Спасибо разработчикам!!!!
2 | 2 | Ответить

Андрей про Spybot Anti-Beacon for Windows 10 1.5.0.35 [26-05-2016]

отлично отключает много чего из всех программ больше всего понравилась.жалко не на русском!!!
2 | 7 | Ответить

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