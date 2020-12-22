Syncplay - отличное приложение для синхронизации воспроизведения видеоплееров на компьютерах по всему миру. Теперь, если Вам захотелось посмотреть новый фильм совместно с другом или второй половинкой, находясь при этом в совершенно разных местах, то именно Syncplay предоставит такую возможность. Каждому пользователю не надо скачивать файл на свой ПК и по общей команде запускать его воспроизведение - достаточно кому-либо создать сервер, а остальным присоединиться к трансляции, тогда Syncplay будет удалённо синхронизировать воспроизведение, перемотку, паузы во всех плеерах сразу.

Syncplay поддерживает работу такими популярными медиа плеерами как VLC и MPC-HC. Чтобы начать вещание никакие специфические знания не потребуются - в программу уже включено несколько общественных серверов, Вам останется только выбрать любой понравившийся, указать номер комнаты (по своему желанию), определиться с проигрывателем и непосредственно файлом для воспроизведения. После этого у Вас откроется окошко с элементами управления (пауза, перемотка и др.) и списком подключенных пользователей. Когда все собрались, то можно запускать фильм и синхронно наслаждаться его просмотром. Стоит отметить, что воспроизводить можно как локальные файлы на ПК, так и потоковое видео по URL-ссылке.

К сожалению, пока что в Syncplay нет своего собственного чата, поэтому для общения внутри группы придется использовать сторонние клиенты (например, Skype или любой ICQ-менеджер).