Syncplay для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Syncplay
|Категория:
|Потоковое видео
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 600 | Статистика
|Размер:
|15,11 Мб
|СКАЧАТЬ
Syncplay - отличное приложение для синхронизации воспроизведения видеоплееров на компьютерах по всему миру. Теперь, если Вам захотелось посмотреть новый фильм совместно с другом или второй половинкой, находясь при этом в совершенно разных местах, то именно Syncplay предоставит такую возможность. Каждому пользователю не надо скачивать файл на свой ПК и по общей команде запускать его воспроизведение - достаточно кому-либо создать сервер, а остальным присоединиться к трансляции, тогда Syncplay будет удалённо синхронизировать воспроизведение, перемотку, паузы во всех плеерах сразу.
Syncplay поддерживает работу такими популярными медиа плеерами как VLC и MPC-HC. Чтобы начать вещание никакие специфические знания не потребуются - в программу уже включено несколько общественных серверов, Вам останется только выбрать любой понравившийся, указать номер комнаты (по своему желанию), определиться с проигрывателем и непосредственно файлом для воспроизведения. После этого у Вас откроется окошко с элементами управления (пауза, перемотка и др.) и списком подключенных пользователей. Когда все собрались, то можно запускать фильм и синхронно наслаждаться его просмотром. Стоит отметить, что воспроизводить можно как локальные файлы на ПК, так и потоковое видео по URL-ссылке.
К сожалению, пока что в Syncplay нет своего собственного чата, поэтому для общения внутри группы придется использовать сторонние клиенты (например, Skype или любой ICQ-менеджер).
- Исправлена ошибка соединения Syncplay VLC
- Добавлена поддержка плеера IINA
- Добавлен турецкий перевод
- Обновлен русский перевод
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