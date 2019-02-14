BCUninstaller для Windows

BCUninstaller 4.12.3

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Описание BCUninstaller 4.12.3Описание   Скачать BCUninstaller 4.12.3СКАЧАТЬ (4,95 Мб) Скриншоты BCUninstaller 4.12.3Скриншоты (6)   Статистика BCUninstaller 4.12.3Статистика   Отзывы о BCUninstaller 4.12.3Отзывы (2)  
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4.69 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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BCUninstaller (Bulk Crap Uninstaller) - мощный деинсталлятор программ, который позволит удалить без следов и остатков любое приложение на Вашем компьютере.

Как известно, любая программа в процессе работы заполняет ПК некими данными: записи в реестре, созданные папки, файлы и т.д. Если Вы просто удаляете потом такое приложение, то некий мусор все равно остается в системе, занимая дисковое пространство и влияя на быстродействие. Поэтому рекомендуется использовать специальное ПО для деинсталляции приложений, одним из которых и является данное приложение.

Этот инструмент не имеет русской локализации, но как и все подобные программы интуитивно понятен в управлении. После установки и запуска утилиты Вам будет представлен список всех имеющихся приложений и компонентов в системе. Для каждой записи можно посмотреть подробную информацию: версию продукта, дату установки, место размещения на ПК, сертификат, имя производителя, записи в реестре и другое. Выбрав нужное приложение (или несколько), запустите его удаление. При этом доступно 2 вида деинсталляции: обычный (Uninstall) и тихий режим (Uninstall quietly). Уже через несколько секунд Вы полностью избавитесь от всех следов отмеченного приложения.

Удобно, что перед удалением программы предлагается сделать точку восстановления системы на тот случай, если после деинсталляции что-то пойдет не так.

Из других особенностей можно выделить систему фильтров отображения компонентов или программ (например, скрыть продукты от Microsoft или показать системные инструменты), группировку приложений, встроенный менеджер автозапуска и другие опции.

Кстати, при установке приложения Вы можете выбрать метку на создание портативной версии, тогда этот инструмент может быть помещен на любой съемный носитель и использоваться Вами когда-угодно и где-угодно.

Что нового в BCUninstaller 4.12.3?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты BCUninstaller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 4 554
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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Отзывы о программе BCUninstaller

Max про BCUninstaller 4.12.2 [13-02-2019]

Сомае главное не сказано -- удаляет сразу а один клик нескольо выбранных программ(сколько выберешь
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Виталий про BCUninstaller 4.9.0 [28-09-2018]

Хороший деинсталлятор, подчищает хвосты. Русский язык есть, при установке сам предлагает скачать расширенный языковый файл, просто начало установки на инглише. Мне деинсталлятор понравился. Правда, постоянно лезет в интернет, типа для обновления журнала....
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