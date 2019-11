That level again 2

Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 That level again 2 - продолжение увлекательной головоломки That level again для мобильных устройств на базе Android, в которой главный герой по прежнему пытается выйти из дома. На этот раз вместо кнопки присутствует ключ, платформы, смертоносные шипы и дверь по прежнему на месте. Игроку все также представлены 64 игровых уровня, каждый из которых непохож на все остальные. Название уровня содержит подсказку как его проще пройти, но кроме этого присутствуют дополнительные подсказки и советы, воспользоваться которыми можно лишь после просмотра рекламы. That Level Again для Android Что нового в That level again 2 1.6 для Android?

Добавлены новые уровни

Исправлены ошибки