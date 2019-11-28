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That level again 2 для Android

That level again 2 1.6 для Android

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Описание That level again 2 1.6 для AndroidОписание   Скачать That level again 2 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (45,24 Мб) Скриншоты That level again 2 1.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика That level again 2 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о That level again 2 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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That level again 2 - продолжение увлекательной головоломки That level again для мобильных устройств на базе Android, в которой главный герой по прежнему пытается выйти из дома.

На этот раз вместо кнопки присутствует ключ, платформы, смертоносные шипы и дверь по прежнему на месте. Игроку все также представлены 64 игровых уровня, каждый из которых непохож на все остальные.

Название уровня содержит подсказку как его проще пройти, но кроме этого присутствуют дополнительные подсказки и советы, воспользоваться которыми можно лишь после просмотра рекламы.

Что нового в That level again 2 1.6 для Android?
  • Добавлены новые уровни
  • Исправлены ошибки
That level again 2
That level again 2
That level again 2
That level again 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 629
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе That level again 2

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