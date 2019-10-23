GifCam - бесплатное и простое в использовании приложение для создания и редактирования GIF анимаций без фотошопа и онлайна прямо на рабочем столе.

Программа представляет собой своего рода виртуальную камеру, с помощью которой можно записывать всё что попадает в рамки окна: работу на ПК, игры, фильмы, сайты, себя через вебкамеру или сайты вроде YouTube. Во время записи окно можно перемещать или менять его размер. Позволяет записывать как область экрана, так и целиком весь экран, включая перемещение курсора. Можно делать как постоянную запись, так и покадровую (Frame), а позже удалять то, что не нужно.

Имеется встроенный редактор, с помощью которого можно редактировать каждый кадр отдельно или одновременно группу кадров:

удаление кадра/удаление всех кадров/от выбранного кадра до конца/от начала до выбранного кадра;

дублирование кадра;

изменение времени продолжительности кадра;

добавление/удаление задержки;

изменение оттенка и насыщенности;

добавление текста с опциями: выравнивание, добавление тени, изменение шрифта.

GifCam может быть использован для создания:

анимированных картинок;

анимированных сообщений в блокноте;

ретро гифок (monochrome);

видео-уроков;

движущихся аватарок и мемов.

Возможности GifCam: