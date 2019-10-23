GifCam для Windows

GifCam 6.0

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Описание GifCam 6.0Описание   Скачать GifCam 6.0СКАЧАТЬ (719 Кб) Скриншоты GifCam 6.0Скриншоты (6)   Статистика GifCam 6.0Статистика   Отзывы о GifCam 6.0Отзывы (1)  
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4.13 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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GifCam - бесплатное и простое в использовании приложение для создания и редактирования GIF анимаций без фотошопа и онлайна прямо на рабочем столе.

Программа представляет собой своего рода виртуальную камеру, с помощью которой можно записывать всё что попадает в рамки окна: работу на ПК, игры, фильмы, сайты, себя через вебкамеру или сайты вроде YouTube. Во время записи окно можно перемещать или менять его размер. Позволяет записывать как область экрана, так и целиком весь экран, включая перемещение курсора. Можно делать как постоянную запись, так и покадровую (Frame), а позже удалять то, что не нужно.

Имеется встроенный редактор, с помощью которого можно редактировать каждый кадр отдельно или одновременно группу кадров:

  • удаление кадра/удаление всех кадров/от выбранного кадра до конца/от начала до выбранного кадра;
  • дублирование кадра;
  • изменение времени продолжительности кадра;
  • добавление/удаление задержки;
  • изменение оттенка и насыщенности;
  • добавление текста с опциями: выравнивание, добавление тени, изменение шрифта.

GifCam может быть использован для создания:

  • анимированных картинок;
  • анимированных сообщений в блокноте;
  • ретро гифок (monochrome);
  • видео-уроков;
  • движущихся аватарок и мемов.

Возможности GifCam:

  • Возможность продолжить запись и редактирование после остановки и сохранения файла.
  • Функция Draw Green Screen (Зеленый экран), с помощью которой можно установить подвижную часть GIF изображения (SHIFT, чтобы нарисовать на одном кадре).
  • Три варианта FPS (частота кадров), чем больше частота, тем плавнее будут движения на экране:
    • 10 FPS (0,1 секунды задержки) по умолчанию;
    • 16 FPS (0.06 секундная задержка) минимальная задержка во всех основных браузерах;
    • 33 FPS (0.03 секундная задержка) минимальная задержка в современных браузерах.
  • Сохранение GIF в 5 цветовых форматах.
  • Предварительный просмотр.
  • Экспорт в AVI.
  • Не требовательна к ресурсам системы. Программа не записывает постоянно новые кадры. Неизменяемая область становится неким зеленым экраном, что позволяет сэкономить много килобайт.
  • Хранение временного кадра на жестком диске или в памяти.
  • Предел использования памяти приложением (по умолчанию 1 Гб).
  • Запуск нескольких программ GifCam одновременно.
  • Не требует установки.
GifCam
GifCam
GifCam
GifCam
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5 452
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Анимация
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Отзывы о программе GifCam

Romul Tta Great про GifCam 5.0 [23-10-2017]

Нереально полезная программа. С такой легкостью сделать гифку прямо на рабочем столе с любым доступным качеством, да еще и забесплатно! Разработчик - молодец.
PS. На ХР нет галочек возле кнопок, поэтому кликайте на них правой мыши.
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