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GifCam 6.0
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4.13 из 5, всего оценок - 15
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- Рейтинг программы - 4.13 из 5
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GifCam - бесплатное и простое в использовании приложение для создания и редактирования GIF анимаций без фотошопа и онлайна прямо на рабочем столе.
Программа представляет собой своего рода виртуальную камеру, с помощью которой можно записывать всё что попадает в рамки окна: работу на ПК, игры, фильмы, сайты, себя через вебкамеру или сайты вроде YouTube. Во время записи окно можно перемещать или менять его размер. Позволяет записывать как область экрана, так и целиком весь экран, включая перемещение курсора. Можно делать как постоянную запись, так и покадровую (Frame), а позже удалять то, что не нужно.
Имеется встроенный редактор, с помощью которого можно редактировать каждый кадр отдельно или одновременно группу кадров:
- удаление кадра/удаление всех кадров/от выбранного кадра до конца/от начала до выбранного кадра;
- дублирование кадра;
- изменение времени продолжительности кадра;
- добавление/удаление задержки;
- изменение оттенка и насыщенности;
- добавление текста с опциями: выравнивание, добавление тени, изменение шрифта.
GifCam может быть использован для создания:
- анимированных картинок;
- анимированных сообщений в блокноте;
- ретро гифок (monochrome);
- видео-уроков;
- движущихся аватарок и мемов.
Возможности GifCam:
- Возможность продолжить запись и редактирование после остановки и сохранения файла.
- Функция Draw Green Screen (Зеленый экран), с помощью которой можно установить подвижную часть GIF изображения (SHIFT, чтобы нарисовать на одном кадре).
- Три варианта FPS (частота кадров), чем больше частота, тем плавнее будут движения на экране:
- 10 FPS (0,1 секунды задержки) по умолчанию;
- 16 FPS (0.06 секундная задержка) минимальная задержка во всех основных браузерах;
- 33 FPS (0.03 секундная задержка) минимальная задержка в современных браузерах.
- Сохранение GIF в 5 цветовых форматах.
- Предварительный просмотр.
- Экспорт в AVI.
- Не требовательна к ресурсам системы. Программа не записывает постоянно новые кадры. Неизменяемая область становится неким зеленым экраном, что позволяет сэкономить много килобайт.
- Хранение временного кадра на жестком диске или в памяти.
- Предел использования памяти приложением (по умолчанию 1 Гб).
- Запуск нескольких программ GifCam одновременно.
- Не требует установки.
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Отзывы о программе GifCam
Romul Tta Great про GifCam 5.0 [23-10-2017]
Нереально полезная программа. С такой легкостью сделать гифку прямо на рабочем столе с любым доступным качеством, да еще и забесплатно! Разработчик - молодец.
PS. На ХР нет галочек возле кнопок, поэтому кликайте на них правой мыши.
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